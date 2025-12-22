Nuevas fotos revelan que Andrés Mountbatten-Windsor se reunió con Jeffrey Epstein en Sandringham

Las polémicas protagonizadas por Andrés Mountbatten-Windsor no se han terminado, el pasado 30 de octubre, el rey Carlos III decidió quitarle los títulos reales y privilegios a su hermano, debido a sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

La monarquía intentó deslindarse de Andrés para no verse involucrada en el caso; sin embargo, nuevas fotografías apuntan a que el ex duque de York, habría utilizado la casa privada de su madre, la fallecida reina Isabel II, para tener por lo menos una reunión con Epstein.

Fotos revelan que Andrés Mountbatten-Windsor se reunió con Jeffrey Epstein en Sandringham

De acuerdo con el medio The Times, el ex príncipe Andrés utilizó la querida residencia de su madre, la reina Isabel II, Sandringham House, para mantener por lo menos un encuentro con Jeffrey Epstein y otra de sus cómplices, Ghislaine Maxwell.

Una fotografía en blanco y negro recién publicada del Departamento de Justicia (DOJ) muestra a Andrés de 65 años, tumbado sobre el regazo de varias mujeres, cuyas identidades han sido censuradas, en el salón de Sandringham, donde también aparece Ghislaine Maxwell.

En la imagen, se puede ver la chimenea decorada con un reloj, dos jarrones y un par de candelabros, que forman parte del salón donde los miembros de la familia real suelen reunirse en navidad para ver juntos el discurso navideño del monarca.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta de la fotografía; sin embargo, el medio Mail on Sunday, asegura que fue tomada durante la fiesta que Andrés Mountbatten-Windsor ofreció en diciembre del año 2000 para celebrar el cumpleaños 39 de Maxwell.

De ser cierta esta información, probaría que el hermano del monarca también mintió sobre este asunto durante la desastrosa entrevista que concedió sobre el caso Epstein a la BBC, ya que si bien reconoció haber recibido a Maxwell en Sandringham, negó haber dado una fiesta como la que parece estar disfrutando en la imagen recién publicada.

“Fue solo un fin de semana de caza, algo muy, muy sencillo”, aseguró Andrés en la entrevista.

La imagen es uno de los miles de registros del patrimonio de Epstein publicados en la web del DOJ el viernes 19 de diciembre

La Familia Real se siente avergonzada de Andrés

En otras de las fotos publicadas, también se ve cazar a Andrés con Epstein y Maxwell en Balmoral o asistir con ellos a las carreras de Ascot de 2000, dos lugares también muy importantes para la familia real en las que fue su anfitrión.

Sin embargo, las fotos en Sandringham es delicada para los Windsor, pues es uno de sus lugares con amyor tradición familiar.

“Es uno de sus santuarios privados y les horroriza que Andrés lo tratara como un lugar más para divertirse y presumir ante sus amigos”, afirmaba el historiador Andrew Lownie, autor de Entitled, un libro sobre la caída de Andrés y su ex esposa, Sarah Ferguson.

