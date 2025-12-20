¿Por qué Andrés Mountbatten-Windsor no se ha mudado de Royal Lodge? Revelan la posible fecha de su mudanza

El pasado mes de octubre, el rey Carlos III comenzó los trámites para quitarle de manera oficial los títulos reales a su hermano, el entonces príncipe Andrés, por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein.

Tras perder sus privilegios reales, también se le ordenó desalojar Royal Lodge, la propiedad de 30 habitaciones donde había estado viviendo desde el 2004, junto a su ex esposa, Sarah Ferguson; sin embargo, Andrés se ha hecho hasta lo imposible por retrasar su mudanza a Sandringham.

¿Por qué Andrés Mountbatten-Windsor ha retrasado su mudanza de Royal Lodge?

El contrato de arrendamiento del príncipe Andrés en Royal Lodge, era por más de 70 años, y se espera que pueda recibir una cifra de compensación por lo invertido en la propiedad; sin embargo, se dice que tiene otras razones para seguir posponiendo la mudanza.

De acuerdo con el medio Heat World, Andrés se enfrenta al desprecio de los miembros de la familia real, el rey Carlos III lo borró de la lista de invitados a las fiestas navideñas familiares, y por otra parte, él mismo ha decidido mantenerse alejado de la familia.

“Hay muchos asuntos pendientes de resolver, Andrés está presionando para obtener algún tipo de indemnización por los importantes costes de la mudanza, así como las obras de renovación de su nueva residencia”.

Andrés Mountbatten-Windsor se niega a declarar en estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein Getty Images

¿Cuándo se mudará Andrés Mountbatten-Windsor de Royal Lodge a Sandringham?

De acuerdo con el autor real Robert Jobson, Andrés podría mudarse a Sandringham durante los primeros meses del 2026.

“Andrés Mountbatten-Windsor parece estar dando vueltas a la cabeza. El royal deshonrado ha dejado claro al rey y a los cortesanos que lo enviaron a marchar que no va a ninguna parte rápido”, dijo Robert.

“A pesar de que en octubre se notificó formalmente que renunciara a su arrendamiento de la Royal Lodge, no cederá hasta febrero, como muy pronto, lo que sugiere que pasará la Navidad en la Royal Lodge mientras el Rey invita al resto de su familia cercana a Sandringham”.

