Andrés Mountbatten-Windosor no será juzgado por su ‘intento de desprestigiar’ a Virginia Giuffre: “no hay prueba suficientes”

En el 2021, Virginia Giuffre presentó una demanda por agresión sexual contra Andrés, en la que alegó haber sido víctima de trata por el delincuente Jeffrey Epstein y obligada a tener relaciones sexuales con el ex príncipe en tres ocasiones cuando tenía 17 años.

Años más tarde, medios como The Telegraph, la BBC y The Guardian, dieron a conocer correspondencia filtrada por correo electrónico, que sugería que Andrés había pedido a su agente de protección policial, que descubriera información de Giuffre hace más de una década.

Este agente le habría proporcionado a Andrés, su número de seguridad social y la fecha de nacimiento de Virginia, antes de que saliera a la luz la famosa fotografía en donde el ex príncipe sostiene por la cintura a Virginia.

La policía británica no tomará más represalias contra Andrés Mountbatten-Windsor

Sin embargo, nuevos informes aseguran que la policía no tomará más medidas contra el hermano del rey Carlos III, pues según ellos, no tienen pruebas claras sobre este supuesto delito.

En un comunicado de prensa emitido por el Servicio de Policía Metropolitana (MPS) el sábado 13 de diciembre, la comandante de Crímenes Especializados en Delitos Centrales, Ella Marriott, declaró:

“Tras informes recientes que sugieren que el Sr. Andrew Mountbatten-Windsor pidió a su agente de protección cercana de la Policía Metropolitana que realizara controles sobre la Sra. Giuffre en 2011, el MPS ha realizado una evaluación adicional. Esta evaluación no ha revelado ninguna prueba adicional de actos delictivos o mala conducta”.

“Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna prueba adicional que respalde la reapertura de la investigación. En ausencia de más información, no tomaremos más medidas”, añadió.

¿Cómo han afectado estas acusaciones al ex príncipe Andrés?

Los correos filtrados salieron a la luz poco después de que Andrés dejara de usar sus títulos y honores reales, en medio de un renovado interés por su relación con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos federales de conspiración y trata de personas con fines de la pobreza; sin embargo, Andrés ha negado repetidamente cualquier irregularidad.

