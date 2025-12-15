Hailey Bieber sorprende con nuevo corte de pelo, el aliado para rejuvenecer y afilar el rostro

Hailey Bieber no descansa de ser una gurú de la belleza y uno de los principales referentes de tendencias. A pocos días de que se termine el año, la fundadora de Rhode sorprendió a sus seguidores con un cambio de look, que aunque sutil, marca una gran diferencia. : un bob corto con capas largas muy sutiles.

Este corte de pelo tiene un impacto poderoso en quien lo usa y está pensado en resaltar las facciones, así que si estabas por ir al salón de belleza a realizarte el cambio de imagen que te va a acompañar en 2026, no dudes en probar este look.

¿Qué corte de pelo usa Hailey Bieber?

Hasta hace unos días, Hailey se caracterizaba por llevar una melena media, a la cual le ha sacado todo el provecho posible: la hemos visto llevarla suelta, lacia, ondulada, en moños… Sin embargo, todo parece apuntar a que la modelo decidió darle un giro a su imagen apostando por un bob texturizado a la altura de los hombros.

El responsable de este cambio capilar fue su estilista, Justine Marjan, quien compartió el nuevo look de Hailey, dejando claro que el corte bob será la sensación del 2026.

A pesar de que esta no es la primera vez que la influencer apuesta por el corte de pelo corto o sus derivados del bob, esta versión se siente no solo más madura, sino también versátil, el corte de pelo que querrás llevar si lo que buscas es suavizar las facciones de tu rostro y crear sobre él un efecto rejuvenecedor.

¿Por qué el corte bob es el aliado para afinar el rostro?

El corte bob a la altura de los hombros, especialmente cuando se lleva con un poco de textura, aporta volumen en la melena, evitando el efecto “casco”, pero sí el necesario para hacer que el rostro tenga ciertos cambios favorecedores, gracias al juego óptico que genera el texturizado.

Hailey apostó por un corte de pelo bob texturizado para cerrar el 2025. Instagram @haileybieber

Este tipo de corte es perfecto para aquellas que buscan un cambio que refresque la imagen, pues generalmente logra enmarcar los pómulos, definir la mandíbula y de esta forma portar una sensación de equilibrio en el rostro. Hailey apostó por él con su típico styling de peinado con raya en medio, pues este aporta un aire elegante y refinado; sin embargo, el corte es ideal para llevarlo con cualquier tipo de flequillo.

El corte bob, la nueva tendencia de 2026

Este cambio no es una predicción al aire, pues muchas celebridades han estado apostando por llevar este corte de cara al 2026: Margaret Qualley, Sydney Sweeney e incluso la misma Selena Gomez han apostado por bobs en distintas longitudes, pero con textura, dejando claro que el 2026 será el año de los cortes de pelo prácticos y sofisticados.

Algunos expertos han dejado ver que el bob y el lob serán los protagonistas del año, especialmente en melenas de textura natural; es decir, las herramientas de calor se tomarán un tiempo de vacaciones.

El nuevo corte de pelo de Hailey Bieber no solo sorprendió a sus fans, sino también al mundo de la belleza, pues nos está dejando ver qué corte dominará la escena el año entrante. Si estabas buscando un cambio de look rejuvenecedor, favorecedor y que te ayude a lucir un rostro más definido, el bob texturizado será tu nueva apuesta.