Luna Nueva en Piscis 2026: los signos que terminarán sus relaciones para encontrar un nuevo amor

Hay algo muy real que pasa cuando llega una Luna Nueva en Piscis, pues ya no puedes hacerte la fuerte ni ignorar lo que sientes. Todo se vuelve más claro… aunque duela un poquito y este 19 de marzo de 2026, esa energía viene con todo, especialmente en temas de amor. ¡Porque sí, hay relaciones que simplemente ya cumplieron su ciclo!

Una energía que invita a soltar desde el corazón

Piscis es el signo más emocional del zodiaco, así que cuando ocurre una luna nueva aquí, no se trata solo de empezar de cero, sino de cerrar capítulos desde la intuición y el alma. Es como cuando sabes que algo ya no te hace bien, pero te cuesta aceptarlo. Por eso esta lunación viene a darte ese empujoncito interno que te dice: “ya es momento”.

Luna Nueva en Piscis: los signos que podrían decir “hasta aquí” en el amor

No todos vivirán esta luna igual, pero hay algunos signos que sentirán este movimiento directo en sus relaciones:

Virgo

Este es uno de los signos más impactados, la energía cae justo en su zona de pareja, así que es probable que enfrente conversaciones importantes o decisiones que había estado postergando. ¡Aquí ya no hay espacio para medias tintas!

La luna nueva en Piscis Canva

Piscis

Para Piscis, esto es un renacer total y cuando cambias tanto por dentro, muchas veces las relaciones ya no encajan. No es drama, es evolución emocional.

Géminis

Géminis podría entrar en un momento de claridad inesperada para entender qué quiere y qué no… y eso puede llevarlo a cerrar ciclos que ya no le aportan.

Aunque suene cliché, esta luna tiene un mensaje muy claro: soltar también es avanzar. No se trata de perder a alguien, sino de dejar espacio para algo que sí esté alineado contigo. De hecho, muchas veces después de estas lunas llegan nuevas historias… pero más conscientes, más honestas y mucho más reales.

