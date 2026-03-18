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¡Idéntica a Harry! Meghan Markle comparte tiernas FOTOS de la princesa Lilibet disfrutando de la primavera

Entre flores y un ambiente súper primaveral, Meghan Markle dejó ver un pedacito de su vida en casa… y sí, su hija Lilibet terminó siendo la protagonista inesperada.

Marzo 18, 2026 • 
Karen Luna
Meghan Markle suele llevar un chongo desenfadado con frecuencia

¡Idéntica a Harry! Meghan Markle comparte tiernas FOTOS de la princesa Lilibet disfrutando de la primavera

Getty Images

Hay momentos que no necesitan filtros ni producciones exageradas para volverse virales. Así pasó con las nuevas imágenes que compartió Meghan Markle, donde dejó ver un pedacito muy íntimo de su vida en familia… y sí, la protagonista inesperada fue la pequeña Lilibet.

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Un vistazo íntimo a su vida en casa

A través de sus redes sociales, Meghan publicó una serie de fotos muy naturales que forman parte del detrás de cámaras de una sesión para su marca. En el post escribió:

“Mama’s little helpers 💫 BTS of our shoot for @aseverofficial at our home”, dejando ver que todo ocurrió en la comodidad de su casa.

En las imágenes, la escena es sencilla pero encantadora: un arreglo de flores, luz natural y ese ambiente relajado que tanto caracteriza su estilo, pero lo que realmente robó miradas fue la presencia de su hija.

Lilibet y su look primaveral que enamoró

La pequeña Lilibet Diana Mountbatten-Windsor aparece en las fotos con un adorable vestido de estampado Vichy en color amarillo, perfecto para la temporada de primavera. Con una actitud tranquila y curiosa, se le ve participando en el momento, como una verdadera “little helper”, justo como Meghan lo describió. No es una pose forzada, es más bien un instante cotidiano que conecta por su naturalidad.

Estas fotos también dicen mucho sobre cómo Meghan vive su maternidad en su día a día, sin separar del todo lo profesional de lo personal. El hecho de compartir un momento así muestra una faceta mucho más cercana y real, alejada del protocolo tradicional que suele rodear a la realeza.

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Las nuevas fotos de Meghan Markle con la princesa Lilibet no solo enternecen, también conectan. Porque al final, más allá de los títulos, lo que vemos es algo cotidiano como una mamá compartiendo un dulce momento con su hija.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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