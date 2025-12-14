¿Qué cortes de pelo me favorecen? 5 estilos que rejuvenecen a los 40 y 50

Sin importar la edad que tengas, un buen corte de pelo se puede convertir en una herramienta que nos ayude a resaltar la belleza natural de nuestras facciones. El secreto para elegir el correcto está en apostar por aquel que se adapte a nuestro estilo, aporte movimiento y logre disimular líneas de expresión.

Si estabas pensando en realizarte un cambio de imagen y necesitabas inspiración, estos cinco cortes de pelo son solo algunas de las opciones que han ganado popularidad en los salones de belleza porque rejuvenecen sin esfuerzo, se adaptan a diversas texturas, longitudes y son el aliado ideal para rejuvenecer a los 40 y 50.

Airy layers

Este corte de pelo es ideal para quienes desean agregar densidad a su melena. El estilo con “airy layers”, el cual se caracteriza por lucir capas finas, especialmente en la zona superior, es el estilo perfecto para crear la ilusión de “cuerpo” sin añadir peso.

Favorece principalmente a rostros con finas líneas alrededor de los ojos, pues las capas delanteras aportan un efecto lifting inmediato. La versatilidad de este corte puede adaptarse a diversas longitudes, así que es ideal para las amantes del pelo largo o medio.

Corte lob

La versión larga del corte bob clásico, el cual hemos visto infinidad de veces, se convierte en la opción ideal para quitar años de encima. Aunque puede llevarse de forma versátil en un estilo ondulado, su versión lacia, larga y recta es la predilecta para afinar el cuello y ayudar a resaltar el rostro; de esta forma lucirá elegante y moderno.

La clave para lograr un corte refinado está en las puntas, las cuales se recomiendan llevar pulidas, es decir, sin ningún tipo de textura o técnica de degrafilado.

Corte de pelo XXL

Si no deseas renunciar al largo de tu melena, esta opción en tendencia es la ideal para ti. Este estilo mantiene el pelo largo, pero añadiendo una caída ondulada muy natural desde la mitad de la melena, aunque también luce perfectamente en su versión lacia. Si bien este corte de pelos no consiste en agregar capas como los cortes butterfly o layered, apuesta por agregar solo un poco de textura en la zona de las puntas. Esto evita un corte completamente recto, pero con completo volumen.

Si tu melena es gruesa y con tendencia a esponjarse, este corte es la opción perfecta para mantener control sobre el frizz y darle cuerpo.

Corte pixie

Para aquellas que están buscando una alternativa moderna y fresca sin tenerle miedo al cambio drástico, el pixie es la opción. Aunque en sus orígenes este corte apuesta por llevarse completamente corto, una versión un tanto más moderna de él busca agregar cierta longitud en los laterales y la parte superior de la coronilla, apostando por agregar textura al pelo y ayudar a enmarcar el rostro.

Este estilo es altamente favorecedor y rejuvenecedor, que no solo suaviza zonas como la mandíbula, sino también la mirada.

Si buscabas una opción versátil que además sea sencilla de estilizar y peinar de camino a la oficina, este look de acabado natural será tu mejor aliado.

Corte midi con fleco cortina

El largo medio es perfecto para quienes buscan rejuvenecimiento inmediato sin poner en peligro la longitud de la melena. El midi es el corte ideal para aquellas que desean que el cambio sea notorio, pero sin llegar a extremos como el corte pixie.

Otra de las ventajas que este estilo nos ofrece es que ayuda a afinar rasgos como la barbilla, creando la ilusión óptica de un rostro más afilado.

Apostar por él en su versión con fleco es un gran acierto, especialmente si se lleva en forma de cortina, flequillo que no solo está en tendencia, sino que es sumamente favorecedor en la mayoría de los tipos de rostro.

El corte de pelo perfecto para ti es aquel que se adapta a tu estilo, respeta la textura capilar y suma ligereza a tus facciones. Estas ideas no solo son cortes de pelo rejuvenecedores, son tus aliados para lograr el cambio favorecedor que estabas buscando.