¿Qué es el ‘glass skin’? 5 ideas de maquillaje navideño que iluminan y rejuvenecen a cualquier edad

Si pensabas que la piel radiante era exclusiva del verano, prepárate, pues esta temporada navideña la textura de porcelana dominará el mundo de la belleza.

Al igual que el ‘glowy’, que proviene de la filosofía de belleza coreana, el ‘glass skin’ es una tendencia que apuesta por agregar a la piel mucha luminosidad mientras promueve su apariencia saludable. La clave para lograrlo se encuentra en lograr una piel hidratada e iluminada (en puntos estratégicos) que favorezca la apariencia de rejuvenecimiento.

Si deseas que esta Navidad tu piel luzca impecable con tu maquillaje navideño, revisa estas opciones con “efecto piel de porcelana” que seguramente amarás.

Maquillaje labios rojos

Nada grita “Navidad” tanto como unos labios rojos; es por ello que son una de las principales apuestas para lograr un look navideño elegante. Por supuesto que en este maquillaje el protagonista es el labial; sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que dejar de lado la textura y apariencia de la piel, pues entre más saludable y glowy luzca, más bello lucirá nuestro maquillaje.

Para lograrlo, te recomendamos preparar la piel con un buen hidratante y recurrir al uso de una base ligera con acabado húmedo; sobre ella aplica toques de iluminador en tono champagne solo en las zonas clave del rostro, como el arco de cupido, los pómulos, el lagrimal y el arco de la ceja; finaliza con una buena máscara de pestañas y el labial rojo de tu preferencia.

Sombras en tono champán con brillos

Los tonos champán son el complemento perfecto para apostar por un maquillaje con ‘glass skin’ esta temporada de fiestas. ¿Por qué? Porque agregan la cantidad de luz necesaria para ayudarnos a resaltar ciertas facciones.

Puedes recurrir a ellas de forma estratégica, usándolas únicamente en puntos específicos como el lagrimal; sin embargo, sobre el párpado móvil lucen espectaculares y son tan versátiles que pueden acompañar cualquier estilo de maquillaje, por supuesto, en el que la piel luminosa sea la protagonista.

Maquillaje durazno

El rubor, especialmente en tono durazno, es un básico que sí o sí debe estar dentro de tu cosmetiquera. Este es uno de los tonos más rejuvenecedores y versátiles del mercado, pues no solo se adapta a cualquier tono de piel, sino también a cualquier textura.

¿Sabías que con este solo producto puedes lograr un look completo? Pues esta es la razón por la que muchas lo aman, pues no solo es versátil, rápido y fácil de usar, sino que se adapta a la perfección al look con efecto glass sobre la piel.

Smokey eye en tonos café

Si estás buscando algo más definido, con profundidad y elaborado, el smokey es el maquillaje que estás buscando. Sus tonos marrones, los cuales aportan calidez al rostro, se integran perfectamente con la textura de piel de vidrio, llevando el protagonismo a la mirada, pero dándole crédito a la textura impecable del cutis.

Puede llevarse con distintos tipos de difuminados, es decir, puedes optar por una versión soft y delicada, o apostar por algo muy intenso y oscuro; esto será lo que dé pauta al tipo de gloss o labial que decidas elegir para complementar el maquillaje.

Maquillaje natural con labios glossy

Qué mejor forma de acompañar una piel luminosa que unos labios igual de hidratados y llenos de brillo.

Esta alternativa no solo combina a la perfección con la textura del cutis, sino que es una de las ideas más sencillas para lograr un maquillaje fácil, refinado y sumamente femenino.

En este look, el protagonismo recae en los labios, por lo que la inversión de tus cosméticos tendrá que ser en un buen lip gloss. Puedes elegirlo transparente o con un toque de color; lo importante es que cuente con un acabado luminoso.

La ‘glass skin’ es la apuesta perfecta para lucir esta Navidad; recuerda que el secreto para lograr una piel radiante y en tendencia radica en la buena preparación e hidratación de la piel. Una vez lograda, podrás replicar el maquillaje navideño de tu preferencia, pues cualquiera de estas cinco opciones seguramente ayudará a resaltar tu belleza natural de forma elegante y rejuvenecedora.