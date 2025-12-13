Suscríbete
Miley Cyrus habla por primera vez de su compromiso con Maxx Morando y hace broma sobre su anillo

Tras confirmar la noticia de su compromiso con Maxx Morando, la cantante Miley Cyrus habla por primera vez de este importante paso que dan como pareja.

Diciembre 13, 2025 • 
Melisa Velázquez
Miley Cyrus rompe el silencio y habla de su compromiso con Maxx Morando

Getty Images

Miley Cyrus se da una nueva oportunidad en el amor, la actriz y cantante se ha comprometido con su novio Maxx Morando, el músico con el que lleva una relación de cuatro años.

La noticia del compromiso de la pareja, se produce después de que Cyrus acudiera al estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles el lunes 1 de diciembre, donde se le vio luciendo un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda.

Luego de confirmar su compromiso con Maxx, Miley ha comenzado a romper el silencio y a revelar algunos detalles de esta nueva faceta en su vida, dejando claro que está más feliz que nunca.

Te podría interesar: ¿Cuánto vale el anillo de compromiso que Miley Cyrus recibió de Maxx Morando?

El pasado jueves 4 de diciembre, Miley asistió como invitada al programa de Jimmy Kimmel, donde hizo una broma inesperada sobre su impresionante anillo de 14 quilates con piedra de corte cojín.

Refiriéndose a lo cerca que está la Navidad, Kimmel bromeó: “Tu prometido, me pregunto si se da cuenta de que si hubiese esperado como tres semanas no tendría que pensar en un regalo de Navidad”.

En respuesta, Cyrus mostró su anillo y bromeó: “Esta fue una oferta de Black Friday, cariño”.

La cantante aclaró rápidamente: “No lo fue, pero él fue inteligente en ese sentido. Puede que lo haya sido. No estoy segura”.

Global Premiere Of 20th Century Studios' "Avatar: Fire And Ash"

¿Cuánto vale el anillo de compromiso que Miley Cyrus recibió de Maxx Morando?

Getty Images

En medio de la conversación, Miley reveló que no le gustan las envolturas de Navidad, o el papel en general, y volvió a bromear sobre que esta era la razón por la que se había comprometido con Maxx.

Por eso me comprometí. Hago que mi prometido abra todos los paquetes afuera”.

¿Cómo le propuso matrimonio Maxx Morando a Miley Cyrus?

De acuerdo con información de Us Weekly, Miley se comprometió con Maxx a principios de noviembre, y durante una visita a Good Morning America, el pasado 3 de diciembre, Miley reveló detalles de la propuesta de matrimonio de Maxx.

La exestrella de Hannah Montana reveló que Morando le pidió matrimonio durante un viaje reciente a Asia y que “eligió bien” el anillo.

En realidad, nunca había ido a Japón, lo hice intencionadamente. Quería tener un lugar en el mundo que pudiera ser mi lugar especial, que había reservado solo para mí”, dijo. “No soy fácil de sorprender porque me encanta controlar cada situación y me había rendido por completo. Y te digo que me sorprendió muchísimo”.

Durante la entrevista, Cyrus elogió a Morando como un “gran compañero” mientras reflexionaba sobre su relación.

Maxx y yo llevamos cuatro años juntos y es muy evidente la cantidad de crecimiento que he tenido en esos cuatro años… y realmente, gran parte de eso es porque tengo una gran pareja”, dijo. “Solo quieres soñar lo más grande que puedas y quieres tener a alguien a tu lado que siempre te diga que puedes lograrlo”.

Melisa Velázquez
