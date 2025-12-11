El rey Carlos III causa revuelo al mostrar una inédita foto de la boda de Meghan Markle y Harry que ocupa un lugar especial en su hogar

Durante un evento infantil organizado por la reina Camila, una mesa llena de retratos familiares sirvió como fondo para una entrañable celebración navideña en Clarence House. En esa esquina, llena de recuerdos, destacó una fotografía en blanco y negro del rey Carlos III sosteniendo la mano de Meghan Markle el día de su boda con el príncipe Harry.

La postal, ubicada en un cuadro de marco plateado, no solo regresó a más de uno en el tiempo, sino que también sirvió como una ventana hacia el cariño que el rey siente por su hijo mejor y su nuera.

La fotografía de Meghan Markle que reveló un momento lleno de cariño

Acompañada de otros recuerdos entrañables, la imagen muestra a Meghan y el rey compartiendo un tierno momento en el que se toman del brazo mientras ambos se encuentran al interior de la Capilla de San Jorge. La instantánea fue capturada después de que él la acompañara en la segunda parte de su camino hacia el altar, un momento que se convirtió en uno de los instantes más comentados de aquella boda real.

Aunque Meghan llegó sola a la capilla, fue el ahora monarca quien decidió caminar con ella hasta encontrarse con Harry. La fotografía transmite la calidez del vínculo inicial que ambos mantenían.

La pieza acompaña también a un cuadro hecho el día del bautizo del príncipe Louis, en el que se puede apreciar al rey, William, Kate, la pequeña Charlotte, George y, por supuesto, los duques de Sussex.

Así fue el momento en el que la instantánea fue tomada

A pocas horas de la ceremonia, se confirmó que Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, no asistiría al enlace. Por esta razón, el plan original tuvo que sufrir cambios de emergencia, y por petición de Harry, fue que el ahora rey acompañó a su nuera.

La reina Camila en Clarence House, al fondo se aprecia la fotografía del rey Carlos y Meghan Markle. Pool/Getty Images

De acuerdo con lo narrado, el rey aceptó de inmediato el apoyo a la nueva pareja, en un gesto que fue interpretado por muchos como un símbolo de bienvenida a la familia y una señal del deseo real de integrarla a la familia desde el primer día.

¿Por qué la foto resulta tan emotiva?

La foto llama la atención justo en el momento en el que Meghan y Harry han atravesado años de distanciamiento con la familia real.

Aunque el duque de Sussex y su padre lograron reunirse en septiembre tras un año sin verse, la relación continúa siendo compleja.

Ante la exposición de la imagen, muchos interpretaron esta muestra como un guiño a la nostalgia, el cariño o simplemente a la tradición de mantener los recuerdos familiares más significativos en lugares especiales. Sea cual haya sido la verdadera intención de su exposición, permitió reabrir el diálogo sobre los vínculos afectivos que existían antes del distanciamiento.

Otro factor a considerar es el delicado reporte reciente de salud de Thomas Markle que se ha hecho público, un momento crítico en la vida del padre de la duquesa.

La inédita fotografía expuesta en Clarence House no solo permitió regresar al momento de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry en 2018, también permitió apreciar cómo era la relación entre el rey Carlos III, su hijo y su nuera. Que la corona haya decidido conservarla en un lugar visible de su hogar dice más de lo que todos podríamos indagar.