SimiREDI: Un sueño que hoy transforma vidas

En México, más de 7 millones 168 mil personas viven con alguna discapacidad, lo que representa 5.69% de la población. Detrás de cada cifra hay una historia, un desafío y, sobre todo, una oportunidad para crear soluciones reales. Bajo esa premisa nació el sueño de Víctor González, Dr. Simi, quien desde hace décadas ha mostrado un compromiso incansable con las causas sociales.

Hoy, ese sueño se materializa en el Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad, Víctor González Dr. Simi (SimiREDI), una iniciativa que promete marcar un antes y un después en el acceso a la salud integral en nuestro país.

SimiREDI abre sus puertas con una misión clara: ofrecer atención de la más alta calidad, barata, accesible y humana, especialmente para quienes más lo necesitan. Equipado con tecnología de punta y un equipo multidisciplinario, el centro está listo para atender desde secuelas de eventos cerebrovasculares, lesiones musculares y ortopédicas, hasta fracturas y enfermedades crónico-degenerativas.

La apertura de SimiREDI marca el inicio de una nueva era de centros de rehabilitación en México, comenzó atendiendo a 200 personas, aunque solo en Nezahualcóyotl existen más de 50 mil personas con discapacidad que podrían beneficiarse.

Este proyecto, parte del Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad (SimiPADi) creado en 2023, ofrece servicios de rehabilitación y terapia física, consulta externa, atención psicológica, terapia ocupacional (como el huerto), talleres de música y trabajo social. A mediano plazo, se sumarán Odontología y Nutrición.

SimiREDI no solo es un centro; es un mensaje poderoso: la rehabilitación, la dignidad y la inclusión deben ser un derecho, no un privilegio.