Suscríbete
Salud y bienestar

SimiREDI: Un sueño que hoy transforma vidas


Diciembre 11, 2025
simiredi-abre-sus-puertas-un-sueno-que-hoy-transforma-vidas.jpeg

En México, más de 7 millones 168 mil personas viven con alguna discapacidad, lo que representa 5.69% de la población. Detrás de cada cifra hay una historia, un desafío y, sobre todo, una oportunidad para crear soluciones reales. Bajo esa premisa nació el sueño de Víctor González, Dr. Simi, quien desde hace décadas ha mostrado un compromiso incansable con las causas sociales.

simiredi-abre-sus-puertas-sueno-que-hoy-transforma-vidas.jpeg

Hoy, ese sueño se materializa en el Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad, Víctor González Dr. Simi (SimiREDI), una iniciativa que promete marcar un antes y un después en el acceso a la salud integral en nuestro país.

SimiREDI abre sus puertas con una misión clara: ofrecer atención de la más alta calidad, barata, accesible y humana, especialmente para quienes más lo necesitan. Equipado con tecnología de punta y un equipo multidisciplinario, el centro está listo para atender desde secuelas de eventos cerebrovasculares, lesiones musculares y ortopédicas, hasta fracturas y enfermedades crónico-degenerativas.

simiredi-abre-sus-puertas-un-sueno-que-hoy-transforma-vidas-1.jpeg

La apertura de SimiREDI marca el inicio de una nueva era de centros de rehabilitación en México, comenzó atendiendo a 200 personas, aunque solo en Nezahualcóyotl existen más de 50 mil personas con discapacidad que podrían beneficiarse.

simiredi-abre-puertas-un-sueno-que-hoy-transforma-vidas.jpeg

Este proyecto, parte del Simiplan de Ayuda a Personas con Discapacidad (SimiPADi) creado en 2023, ofrece servicios de rehabilitación y terapia física, consulta externa, atención psicológica, terapia ocupacional (como el huerto), talleres de música y trabajo social. A mediano plazo, se sumarán Odontología y Nutrición.

SimiREDI no solo es un centro; es un mensaje poderoso: la rehabilitación, la dignidad y la inclusión deben ser un derecho, no un privilegio.

simiredi-abre-sus-puertas-un-sueno-que-hoy-transforma-vidas-2.jpeg
Victoria Beckham habla del nombramiento como Caballero de David Beckham
Realeza
Victoria Beckham rompe el silencio y revela cuánto significa para ella el título de caballero otorgado a David
Victoria Beckham habla por primera vez sobre el significado que tiene el nombramiento de su esposo, David Beckham, como caballero.
Diciembre 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Realeza
Los gemelos reales de Mónaco, Jacques y Gabriella, brillan en nuevos retratos por su cumpleaños 11
Diciembre 11, 2025
Belleza
Descubre los 6 cortes de pelo para brillar y lucir fresca en estas fiestas decembrinas
Diciembre 11, 2025

Relacionado
¿Regresan a la agenda real Beatriz de York estaría contemplando invitar a sus padres al bautizo de su hija.png
Realeza
¿Regresan a la agenda real? Beatriz de York estaría contemplando invitar a sus padres al bautizo de su hija
Diciembre 11, 2025
 · 
Lily Carmona
FIFA 2026 conoce a los nuevos Host City Supporters en CDMX.png
Entretenimiento
FIFA 2026: conoce a los nuevos Host City Supporters en CDMX
Diciembre 11, 2025
 · 
Lily Carmona
Uñas francesas con cristales que son elegantes y sofisticadas para la temporada invernal
Belleza
Uñas francesas de cristal: 6 diseños de la tendencia más delicada y elegante de la temporada
Diciembre 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Portal 12/12: cómo le afecta a tu signo zodiacal y cómo aprovechar su energía
Horóscopos
Portal 12/12: la influencia en tu signo zodiacal y las claves para usar su energía a tu favor
Diciembre 11, 2025
 · 
Melisa Velázquez