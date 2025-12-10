Nuevos documentos revelan las citas de la princesa Sofía de Suecia con Jeffrey Epstein

Tal parece que el ex príncipe Andrés, no fue el único miembro de la realeza europea que mantuvo vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, pues nuevos documentos vinculan a la princesa Sofía con el magnate.

De acuerdo con varios correos que han salido a la luz, la princesa Sofía se reunió con Epstein en varias ocasiones, lo que ya ha sido confirmado por la Casa Real de Suecia, para terminar con las especulaciones.

¿Cómo fue la relación de Sofía de Suecia y Jeffrey Epstein?

Todo indica que la princesa Sofía y Epstein se conocieron en el año 2005 en la ciudad de Nueva York, cuando ella era conocida como Sofia Hellqvist, una joven modelo de lencería y estrella de reality show, que soñaba con consolidar una carrera exitosa como actriz de Hollywood.

La empresaria sueca, Barbro Ehnbom, representante de Sofía, fue quien los presentó:

“Ella es Sofía, una aspirante a actriz que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de irme y pensé que te gustaría conocerla. ¿Quizás podamos visitarla antes de que te vayas por Navidad?”, dice Barbro en un correo que escribió a Epstein, en el que también había una fotografía de la princesa a los 21 años.

Los archivos demuestran que Sofía y Epstein se reunieron en varias ocasiones a lo largo del 2005, y que incluso él se ofreció a pagarle las clases de actuación.

La princesa Sofía de Suecia y Carlos Felipe de Suecia Getty Images

La Casa Real de Suecia confirma el vínculo entre la princesa Sofía y Jeffrey Epstein

Tras el escándalo que ha generado esta información, la Casa Real sueca ha salido a confirmar los reportes, aclarando cómo ocurrieron los hechos.

“La Princesa Sofía se reunió con la persona en cuestión en varias ocasiones hace unos 20 años. Desde entonces, no ha habido contacto”, han afirmado. Además han respondido a las voces que señalaban una posible citación de la princesa en sede judicial. “El Tribunal declina una entrevista”.

De esta manera, han tratado de acallar todas las noticias que estos días se están publicando en Suecia y que están opacando la gala de entrega de los Premios Nobel.

La princesa Sofía de Suecia y Carlos Felipe de Suecia Rune Hellestad/Getty Images

La princesa Sofía y el príncipe Carlos Felipe

Sofía se casó con el príncipe Carlos Felipe el 13 de junio de 2015 en la capilla del Palacio Real de Estocolmo, y con ese enlace se convirtió en princesa y duquesa de Värmland.

Juntos han formado familia numerosa con cuatro hijos; el príncipe Alejandro de Suecia, nacido en abril del 2016; príncipe Gabriel de Suecia, en agosto del 2017; el príncipe Julián de Suecia, en marzo del 2021; y princesa Inés de Suecia, su primera hija, nacida en febrero del 2025.

