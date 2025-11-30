Sarah Ferguson podría contar todo sobre Jeffrey Epstein por millonaria oferta

Sarah Ferguson está pasando por una de las etapas más oscura de su vida, pues al igual que su ex esposo, Andrés Mountbatten-Windsor, ha perdido sus títulos reales y su hogar en Royal Lodge, como consecuencia de su amistad con el criminal Jeffrey Epstein.

Medios británicos aseguran que Sarah se encuentra en un estado de constante preocupación, pues siente que lo ha perdido todo, tras su destierro de la realeza, ha sido despedida de su empleo y varias instituciones.

Sarah, que solía mantener una vida pública y social bastante activas, se encuentra en un panorama donde nadie quiere saber más de ella, lo que la mantiene en un estado de pánico e inseguridad.

Te podría interesar: Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson podría ser detenidos si viajan a Estados Unidos

Sarah Ferguson podría negociar entrevista millonaria para contar su versión de la historia

Con un panorama donde no tiene un sistema financiero estable, Sarah estaría considerando las ofertas que ha recibido de distintos medios para ofrecer una explosiva entrevista que ha puesto a los Windsor con los nervios de punta.

Y es que Sarah no solo contaría los detalles de su amistad y relación con el pedófilo, Jeffrey Epstein, sino que también revelaría más detalles de la relación del ex príncipe Andrés con el criminal, todo a cambio de una cifra millonaria.

"¿La realeza está preocupada por si Fergie lo cuenta todo en la televisión estadounidense? Seguro que sí”, publica The Times, mientras que, al otro lado del espectro mediático del Reino Unido, The Sun asegura que Sarah Ferguson “tiene sobre la mesa una oferta televisiva de seis cifras”, mientras el palacio teme que la ex duquesa pueda volverse “rebelde”.

El medio británico asegura que Sarah podría seguir el ejemplo de los duques de Sussex, y mantener una conversación “honesta” y polémica con la presentadora, Oprah Winfrey; sin embargo, nada está conformado hasta ahora.

Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson Getty Images

El futuro de Sarah Ferguson fuera de la realeza

Mientras que Sarah planea mudarse con una de sus hijas, el palacio de Buckingham teme que la ex duquesa de York decida volverse rebelde y revelar detalles de más, ahora que no tiene nada que perder.

Según The Sun, los asesores del Palacio están inquietos por lo que Ferguson pueda revelar y temen que, ahora que está fuera de la familia real, se vuelva “deshonesta” o “rebelde”, pero “no pueden hacer mucho para detenerla”.

