Suscríbete
Realeza

Sarah Ferguson podría contar todo sobre Jeffrey Epstein por millonaria oferta

¿Venganza contra la familia real? Sarah Ferguson podría estar en negociaciones para ofrecer una entrevista para contar su versión de la historia por una suma millonaria.

Noviembre 30, 2025 • 
Melisa Velázquez
Sarah Ferguson podría negociar entrevista millonaria para contar su versión de la historia

Sarah Ferguson podría negociar entrevista millonaria para contar su versión de la historia

Getty Images

Sarah Ferguson está pasando por una de las etapas más oscura de su vida, pues al igual que su ex esposo, Andrés Mountbatten-Windsor, ha perdido sus títulos reales y su hogar en Royal Lodge, como consecuencia de su amistad con el criminal Jeffrey Epstein.

Medios británicos aseguran que Sarah se encuentra en un estado de constante preocupación, pues siente que lo ha perdido todo, tras su destierro de la realeza, ha sido despedida de su empleo y varias instituciones.

Sarah, que solía mantener una vida pública y social bastante activas, se encuentra en un panorama donde nadie quiere saber más de ella, lo que la mantiene en un estado de pánico e inseguridad.

Te podría interesar: Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson podría ser detenidos si viajan a Estados Unidos

También puedes leer:
Príncipe Andrés.jpg
Realeza
Los secretos más íntimos del príncipe Andrés serán revelados en un documental, ¿dónde y cuándo verlo?
Febrero 07, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Sarah Ferguson
Realeza
Así fueron las primeras palabras de Sarah Ferguson tras ser diagnosticada con cáncer de piel
Enero 22, 2024
 · 
Emma Duarte

Sarah Ferguson podría negociar entrevista millonaria para contar su versión de la historia

Con un panorama donde no tiene un sistema financiero estable, Sarah estaría considerando las ofertas que ha recibido de distintos medios para ofrecer una explosiva entrevista que ha puesto a los Windsor con los nervios de punta.

Y es que Sarah no solo contaría los detalles de su amistad y relación con el pedófilo, Jeffrey Epstein, sino que también revelaría más detalles de la relación del ex príncipe Andrés con el criminal, todo a cambio de una cifra millonaria.

"¿La realeza está preocupada por si Fergie lo cuenta todo en la televisión estadounidense? Seguro que sí”, publica The Times, mientras que, al otro lado del espectro mediático del Reino Unido, The Sun asegura que Sarah Ferguson “tiene sobre la mesa una oferta televisiva de seis cifras”, mientras el palacio teme que la ex duquesa pueda volverse “rebelde”.

El medio británico asegura que Sarah podría seguir el ejemplo de los duques de Sussex, y mantener una conversación “honesta” y polémica con la presentadora, Oprah Winfrey; sin embargo, nada está conformado hasta ahora.

Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson

Cancelan el libro infantil de Sarah Ferguson

Getty Images

El futuro de Sarah Ferguson fuera de la realeza

Mientras que Sarah planea mudarse con una de sus hijas, el palacio de Buckingham teme que la ex duquesa de York decida volverse rebelde y revelar detalles de más, ahora que no tiene nada que perder.

Según The Sun, los asesores del Palacio están inquietos por lo que Ferguson pueda revelar y temen que, ahora que está fuera de la familia real, se vuelva “deshonesta” o “rebelde”, pero “no pueden hacer mucho para detenerla”.

sarah ferguson
Melisa Velázquez
Relacionado
Tendencia de maquillaje para un look navideño fresco y elegante para Navidad
Belleza
Maquillaje navideño: 5 tendencias para brillar con magia propia esta temporada
Noviembre 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas minimalistas 5 diseños con decoración navideña, discretos y sofisticados.png
Belleza
Uñas minimalistas: 5 diseños con decoración navideña, discretos y sofisticados
Noviembre 30, 2025
 · 
Lily Carmona
¡Lista en 5 minutos! 3 maquillajes sencillos y elegantes que rejuvenecen y debes probar esta Navidad.png
Belleza
¡Lista en 5 minutos! 3 maquillajes sencillos y elegantes que rejuvenecen y debes probar esta Navidad
Noviembre 29, 2025
 · 
Lily Carmona
Uñas navideñas elegantes 5 diseños de uñas con estampado tartán, cárdigan y tweed que dominarán el invierno.png
Belleza
Uñas navideñas elegantes: 5 diseños de uñas con estampado tartán, cárdigan y tweed que dominarán el invierno
Noviembre 29, 2025
 · 
Lily Carmona