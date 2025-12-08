¿Por qué debes tener un cascanueces en Navidad? Conoce la historia detrás de su poder de protección y abundancia

Cuando escuchamos nombrar “el cascanueces”, pensamos que se trata del famoso ballet de Chaikovski o en los hermosos muñecos de madera que suelen ser elementos decorativos en las fiestas navideñas.

Sin embargo, muy pocos saben sobre la historia del cascanueces y su especial significado, pues más allá de ser un elemento decorativo, con el paso del tiempo, se ha convertido en un símbolo de protección y prosperidad.

¿Qué es un cascanueces?

En términos comunes, un cascanueces es un utensilio que sirve para romper o partir nueces ejerciendo un poco de presión; sin embargo, la historia del muñeco de madera, comenzó en Alemania, alrededor del siglo XV.

Se dice que los artesanos de madera tallaban estos soldados de aspecto rígido, como símbolo de fortaleza, para ser colocados en el hogar durante las fiestas navideñas.

¿Por qué debes tener un cascanueces en Navidad?

Se dice que el aspecto serio y rígido de los cascanueces, junto con sus poderosos dientes, tenían la capacidad de ahuyentar a los malos espíritus, las energías negativas o cualquier influencia que pudiera alterar la armonía del hogar.

Esta idea se reforzó con la obra de Chaikovski, y además, pasó a tener un nuevo significado, pues además de su imagen protectora, pasó a convertirse en un símbolo de ilusión, magia y abundancia, dejando claro que el bien siempre triunfa sobre el mal, dando un mensaje de paz y armonía.

Desde entonces se coloca en los hogares como símbolo de protección, fe y abundancia.

Los cascanueces son símbolo de protección y abundancia en Navidad Oscar Wong/Getty Images

¿Dónde se debe poner el cascanueces?

Hoy en día, los cascanueces son colocados en los hogares como guardianes energéticos que atraen prosperidad y abundancia a los hogares.

Suelen colocarse en la entrada del hogar, en repisas o junto al árbol de Navidad, para proteger los hogares, pues se dice que durante la Navidad, la energía es especialmente sensible.

Algunas personas suelen activarlos con la siguiente frase de manifestación: “Activo tu energía para abrir mis caminos y atraer prosperidad”.

