De luces a campanas: ¿Cuál es el significado de los adornos navideños y por qué deben estar en tu árbol de Navidad?

La Navidad es la temporada en la que los hogares se llenan de luces de colores y hermosas decoraciones navideñas; sin embargo, más allá de la belleza estética que proporcionan, los adornos navideños esconden un significado especial.

El árbol de Navidad es el símbolo de amor y esperanza que se enciende en cada uno de los lugares, adornado con diferentes elementos que están llenos de símbolos y significados que transforman la energía del hogar, y nos permite atraer abundancia y amor.

El significado de los adornos de Navidad y por qué deben estar en el árbol de Navidad

De acuerdo con el Feng Shui, el árbol de Navidad es una representación de vida, esperanza y renovación. Pero son los adornos los que dotan a este elemento tan emblemático de un mensaje más profundo.

Esferas

Este elemento es un clásico que nunca falta, simbolizan la abundancia, la unidad familiar y los deseos que se quieren materializar el próximo año, y cada uno des sus colores, tien un significado y una intención.

Luces de Navidad

Su luz parpadeante nos recuerda mantener viva la ilusión y la esperanza, representan la guía espiritual y la luz que ilumina nuestros caminos, incluso en los momentos más oscuros.

El significado de los adornos de Navidad y por qué deben estar en el árbol de Navidad Anastasiia Krivenok/Getty Images

La estrella

Se coloca en la punta del árbol de Navidad y representa a la estrella de Belén, que nos orienta a tomar buenas decisiones para tener nuevos comienzos, suele colocarse al final, como símbolo de cierre y bendición.

Lazos y cintas

Cuando colocas listones o lazos en tu árbol de Navidad, es un símbolo de unión familiar, para que sean más fuertes y llenos de armonía.

Campanas

Las campanas son símbolo de fiesta y celebración, de la llegada de buenas noticias y nuevos comienzos. En la antigüedad se decía que su tintineo también asustaba a los malos espíritus.

Bastones de dulces

Si te gusta decorar con pequeños bastones de dulce, tienes que saber que representan la buena suerte y la protección del hogar.

El significado de los adornos de Navidad y por qué deben estar en el árbol de Navidad Nata Serenko/Getty Images

Piñas

Las piñas navideñas simbolizan la unión familiar y la esperanza de un mejor año.

Muérdago

Se suele colocar sobre las puertas, y simboliza la protección del hogar. Se dice que los amantes que se besan bajo su belleza, su amor podría durar para toda la vida.

Así, cada adorno colocado no es únicamente parte de la decoración navideña: es un mensaje simbólico para dar la bienvenida a un nuevo ciclo lleno de luz, esperanza y buenos deseos.

