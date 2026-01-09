Del bob al estilo XL: 5 cortes de pelo favorecedores a los 40 que serán tendencia en 2026

Que cada año nuestra edad vaya escuchándose más seria no tiene por qué ser sinónimo de terror ni de abandonar el estilo que tanto nos caracteriza; todo lo contrario, pues conforme vamos creciendo, todas buscamos cómo reforzar nuestra imagen y resaltar nuestra belleza.

A lo largo de este 2026 seguramente habrá muchas tendencias capilares que queremos probar en nuestras melenas; sin embargo, cinco son los cortes de pelo que se perfilan como los más favorecedores a partir de los 40 y que serán un gran acierto sin importar el mes del año en el que nos encontremos. Este año las tendencias apuntan a estilos versátiles, naturales y con capas estratégicas, apostando por la estética desenfadada, pero con mucha elegancia y estilo.

Corte mariposa

Este es uno de los cortes que se perfila como parte de Los favoritos del 2026. Su principal característica son las capas, y este año apostarán por ser más largas, bien definidas y con un volumen que agregue movimiento de medios a puntas.

Kylie Jenner ya se encargó de ponerlo en la lista de las tendencias del año, así que si estabas buscando algo rejuvenecedor, moderno y que favorezca la textura natural de tu pelo, este será tu próximo corte de pelo.

Corte bob francés

A finales de 2025, los expertos en belleza apostaban a que el corte bob sería uno de los estilos con mayor presencia en el 2026. Aunque muchas versiones de este corte se convertirán en las favoritas de miles de nosotras, el bob francés ocupará un lugar muy especial.

Este corte se caracteriza por tener una longitud más corta que el bob tradicional; generalmente se lleva a la altura de la mandíbula o de la oreja, apostando por un styling en el que las puntas sean las protagónicas del peinado. Hay mujeres que lo acompañan con flequillo, pues es perfecto para enmarcar el rostro y proyectar una imagen más luminosa.

Bob largo

El corte lob es una apuesta segura que seguirá siendo tendencia este 2026. Su estructura y longitud, que llega cerca de la clavícula, lo convierten en un corte versátil y favorecedor. Si lo tuyo es apostar por cortes que te ayuden a estilizar el cuello y el rostro, el lob se convertirá en tu favorito.

Otra de las grandes razones por las cuales esta es una opción muy popular entre muchas mujeres es porque resulta el estilo perfecto para aquellas que buscan un cambio que sea notorio, pero no demasiado extremo, al igual que aquellas que no buscan un corte extremadamente corto.

Aunque se adapta a muchas texturas capilares, el pelo lacio es al que mayor favorece. Recuerda que si tu melena tiene mucha densidad, la recomendación es lucirla con las puntas degrafiladas para evitar que se vea pesado.

Melena XL con textura en las puntas

Si lo tuyo no son los cortes cortos ni tampoco las capas, no te preocupes, pues puedes llevar perfectamente tu melena XL sin que esta se vea pesada, “pareja” o sin forma, y el secreto está en agregar textura en la parte de las puntas. Este sencillo detalle en el corte logrará que luzcas tu melena con un acabado más juvenil y natural; Demi Moore suele apostar por este estilo sin renunciar a la longitud de su melena.

Este corte ofrece muchísimas ventajas, pero una de ellas es la capacidad de estilizarlo de la forma que más te favorezca, desde apostar por él en su versión lisa o agregar algunas ondas.

Corte degrafilado con flequillo

Si eres amante del pelo largo, este corte es otra de las grandes apuestas para 2026. Consiste en mantener la longitud de tu melena y pedir un sutil degrafilado que permita agregar movimiento y dimensión al pelo. Puedes acompañarlo con un flequillo cortina para ayudar a enmarcar tu rostro y suavizar tus facciones.

Ahí tienes, apuestan por este corte con un acabado en U, inspirándose en los cortes de pelo asiáticos, principalmente japoneses. Si tu melena es muy lacia, este corte lucirá increíblemente en ti.

Estas son las tendencias en cortes de pelo para 2026, las cuales apuestan por estilos que van desde el corte bob hasta las melenas XL. Si estabas buscando inspiración para tu próximo cambio de imagen o despunte, considera estos cortes de pelo favorecedores que van bien a cualquier edad, especialmente a los 40.