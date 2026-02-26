¿Dónde ver los Oscars 2026? Horarios y todo lo que debes saber

Los Premios de la Academia celebrarán su 98ª edición el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario que volverá a convertirse en el epicentro del séptimo arte, donde se reunirán las grandes figuras de la industria cinematográfica para una de las noches más esperadas del año: la entrega de los Oscar a las mejores películas y talentos del cine.

La conducción del evento estará a cargo del presentador de televisión y comediante, Conan O’Brien, quien aportará un tono distintivo y humorístico a la importante ceremonia del séptimo arte.

¿Dónde ver los Oscars 2026 en México?

Esta entrega crea especial interés por el mexicano Guillermo del Toro, quien estará presente en la gala y compitiendo por el reconocimiento gracias a su más reciente producción ‘Frankenstein’, protagonizada por Jacob Elordi y Mia Goth.

La ceremonia de premiación de los Oscars 2026 se celebrará el 15 de marzo con la transmisión de la alfombra roja, entrevistas y pronósticos por parte de los especialistas que comenzará a las 16:00 horas.

La ceremonia de premiación a cargo de Conan O’Brien comenzará en punto de las 18:00 horas, con una duración de 3 a 4 horas donde además de entregar el Oscar en las 24 categorías, se contará con varios números musicales.

Como es tradición, los Premios de la Academia podrán verse en Latinoamérica a través del canal TNT Latinoamérica y en streaming por la plataforma HBO Max.

Mexicanos nominados a los Premios Oscars 2026

La ceremonia de los Premios Oscar contará con la presencia de grandes y talentosos mexicanos, pues además de Guillermo del Toro, otros mexicanos han participado en proyectos que también están siendo reconocidos.