¿Dónde ver los Oscars 2026? Horarios y todo lo que debes saber

La 98ª edición de los Premios Oscar reunirá a la industria cinematográfica en una de las galas más esperadas del año, donde se reconocerá a lo mejor del cine.

Febrero 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Dónde ver los Oscars 2026 en México?

Getty Images

Los Premios de la Academia celebrarán su 98ª edición el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, escenario que volverá a convertirse en el epicentro del séptimo arte, donde se reunirán las grandes figuras de la industria cinematográfica para una de las noches más esperadas del año: la entrega de los Oscar a las mejores películas y talentos del cine.

La conducción del evento estará a cargo del presentador de televisión y comediante, Conan O’Brien, quien aportará un tono distintivo y humorístico a la importante ceremonia del séptimo arte.

Te podría interesar: Óscar 2026: la lista completa de nominados por categoría

Esta entrega crea especial interés por el mexicano Guillermo del Toro, quien estará presente en la gala y compitiendo por el reconocimiento gracias a su más reciente producción ‘Frankenstein’, protagonizada por Jacob Elordi y Mia Goth.

La ceremonia de premiación de los Oscars 2026 se celebrará el 15 de marzo con la transmisión de la alfombra roja, entrevistas y pronósticos por parte de los especialistas que comenzará a las 16:00 horas.

La ceremonia de premiación a cargo de Conan O’Brien comenzará en punto de las 18:00 horas, con una duración de 3 a 4 horas donde además de entregar el Oscar en las 24 categorías, se contará con varios números musicales.

Como es tradición, los Premios de la Academia podrán verse en Latinoamérica a través del canal TNT Latinoamérica y en streaming por la plataforma HBO Max.

Listas de nominados a los premios Óscar 2026

Mexicanos nominados a los Premios Oscars 2026

La ceremonia de los Premios Oscar contará con la presencia de grandes y talentosos mexicanos, pues además de Guillermo del Toro, otros mexicanos han participado en proyectos que también están siendo reconocidos.

  • Guillermo del Toro (Frankenstein): Nominado a Mejor Película y Mejor Guión Adaptado.
  • Cruz Contreras (K-pop Demon Hunters): Nominado en la categoría de Mejor Película Animada por su trabajo en efectos especiales.
  • Ivel Hernández (Avatar: Fire and Ash): Nominada en Mejores Efectos Visuales.
  • José Antonio García (“El Tiburón”): Nominado a Mejor Sonido por Una batalla tras otra (One Battle After Another).
  • Nidia Santiago: Productora nominada en la categoría de animación por La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia.
Melisa Velázquez
