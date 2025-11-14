Suscríbete
Los 4 elementos de decoración que no pueden faltar en tu árbol de Navidad si quieres un 2026 lleno de amor y prosperidad

Las esferas no son el único adorno que debe estar en tu árbol de Navidad, pues hay otros elementos que pueden atraer abundancia, prosperidad y vibraciones positivas.

November 14, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Con la llegada de la Navidad, las decoraciones en el hogar se hacen presentes, y muchas de ellas con la intención de transformar la energía para crear espacios llenos de paz y esperanza para disfrutar de la época decembrina.

El árbol de Navidad es el centro de la decoración, y suele llevar esferas y otros adornos navideños; sin embargo, los especialistas en Feng Shui, aseguran que es importante incluir otros elementos poco comunes, pero que tienen un profundo significado y una poderosa simbología para atraer abundancia.

Elementos de decoración para el árbol de Navidad que atraen amor y abundancia

Estos elementos de decoración poco comunes para el árbol de Navidad, sirven como amuletos que transforman la energía, eliminando las bajas vibraciones, para atraer la abundancia y mejorar la suerte de los miembros del hogar.

Algunos de estos elementos, ya los tienes en casa, así que es muy fácil de que los consigas y puedas agregarlos a tu decoración navideña.

Canela: Ata tres ramas de canela con un listón verde y colócalas en tu árbol como un amuleto para atraer abundancia al hogar. Puedes apoyarlas entre las ramas o dejar que cuelguen con el listón, como si fueran una esfera más.

Getty Images

Llaves: Coloca un juego de tres llaves, no importa si son nuevas o antiguas, pues la intención de este amuleto, es ayudarte a abrir tus caminos y atraer nuevas oportunidades a tu vida, puedes atarlas con un lindo listón de color rojo o dorado.

Olena Vasylieva/Getty Images

Monedas: Coloca 7 monedas doradas en un saquito de color rojo, asegurate de que estas monedas estén lo más limpías posibles, casi como si fueran nuevas para que brillen, luego cuelga el amuleto como si fuera una esfera en el árbol de navidad, para que el dinero no te falte.

aaron007/Getty Images/iStockphoto

Campanas: Coloca 7 campanas pequeñas en tu árbol de Navidad, éstas representan la felicidad y la protección de los ángeles en tu hogar.

Olena Ruban/Getty Images

Recuerda que el Feng Shui recomienda colocar las decoraciones navideñas con intención, es decir, pensando en atraer buenas cosas a tu vida, a transformar la energía e imaginar cómo se materializan tus deseos.

Melisa Velázquez
