Suscríbete
Belleza

Kitty Cut, el corte de pelo ideal para mujeres de más de 50 que quieren verse jóvenes y elegantes

A partir de los 50, el pelo se convierte en un poderoso aliado para proyectar frescura, seguridad y estilo, y el Kitty Cut es el corte ideal para lograrlo.

Enero 10, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo es el Kitty Cut, el corte de pelo que ha conquistado a Winona Ryder?

¿Cómo es el Kitty Cut, el corte de pelo que ha conquistado a Winona Ryder?

Getty Images

Celebridades como Winona Ryder, han puesto en tendencia el Kitty Cut, el corte de pelo más favorecedor para mujeres de más de 50 que buscan proyectar una imagen mucho más moderna, audaz y elegante.

El Kitty Cut ha ganado popularidad en los últimos años entre las mujeres de más de 50, porque enmarca el rostro de manera sutil, suaviza las facciones y aporta volumen estratégico, un punto clave para el pelo que con el paso del tiempo tiende a perder densidad.

Te podría interesar: ¡Apuesta por el balayage castaño! 5 propuestas que iluminan la melena y rejuvenecen al instante

También puedes leer:
Long bob
Belleza
Los mejores 5 cortes de cabello rejuvenecedores que serán tendencia este 2025, según la inteligencia artificial
Febrero 21, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Victoria Beckham es vista el 29 de septiembre de 2024 en París, Francia street style clavicut galfas lbd.jpg
Belleza
¡Adiós al corte bob! Con esta tendencia te rejuvenecerás si tienes +50
Febrero 26, 2025
 · 
Alondra Alvarez

¿Cómo es el Kitty Cut, el corte de pelo que ha conquistado a Winona Ryder?

Se trata de un corte de pelo que suele llevarse en un largo midi con capas largas y sutiles que aportan volumen a la melena de forma natural, sin marcarse en exceso con un acabado ligero y fluido.

Las puntas también se llevan ligeramente desfiladas para un look desenfadado y natural, eliminando la rigidez, para suavizar las facciones y lograr un efecto antiedad inmediato, además, en muchas ocasiones se acompaña de un flequillo largo tipo cortina.

¿Cómo se lleva el corte de pelo Kitty Cut?

Este corte de bajo mantenimiento, también es versátil y puede adaptarse a todo tipo de rostro y texturas de pelo.

Con raya lateral para más volumen

Llevar el Kitty Cut con la raya de lado ayuda a dar cuerpo al cabello fino y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato, una opción favorecedora que suaviza las facciones y enmarca el rostro con naturalidad.

Con ondas suaves y textura natural

Las ondas ligeras realzan las capas del corte y le dan un aire fresco y moderno, esta versión es ideal para un look desenfadado, juvenil y muy fácil de mantener, perfecta para el día a día.

Con flequillo largo o tipo cortina

Añadir un flequillo largo aporta un toque actual y elegante, ya que enmarca el rostro, disimula líneas de expresión y hace que el corte se vea más dinámico y favorecedor, especialmente en mujeres que buscan un efecto anti-edad.

Kitty Cut con efecto desfilado

Es una versión más ligera y moderna que se caracteriza por llevar capas suaves y puntas desfiladas que aportan fluidez al pelo, evitando líneas rígidas y dando un acabado natural y elegante.

El Kitty Cut demuestra que la elegancia no tiene edad y que un buen corte puede realzar la belleza madura con frescura, personalidad y un aire atemporal.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
Relacionado
Kate Middleton lleva el abrigo más elegante que es ideal para lucir sofisticada en Año Nuevo
Realeza
De Kate Middleton a la reina Letizia: ¿cuántos millones gastaron las royals en moda en 2025?
Enero 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
La rivalidad del príncipe William y el príncipe Harry comenzó en la infancia
Realeza
¿La rivalidad surgió en la infancia? Aseguran que el príncipe William siempre tuvo celos de su hermano Harry
Enero 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Amalia de Holanda estrena la tiara favorita de su bisabuela Juliana de los Países Bajos
Realeza
La pasión de Amalia de Holanda por la tiaras y cuáles son sus favoritas
Enero 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Qué son las BB cream nails que son tendencia este 2026
Belleza
BB cream nails: 5 formas de llevar la tendencia más elegante y sofisticada del 2026
Enero 10, 2026
 · 
Melisa Velázquez