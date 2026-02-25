‘Icy blue’: 5 diseños de uñas inspirados en la tendencia más elegante de invierno

Las tendencias de uñas están en constante creación, trayendo para nosotras infinidad de propuestas que nos invitan a querer lucir un diseño nuevo cada día. En esta ocasión, el ‘icy blue’ llega a nosotros como una tendencia en la que el azul y la textura de hielo se combinan para lograr diseños etéreos y elegantes.
Si estabas buscando una propuesta creativa, innovadora y que se adecue aún a la temporada porque piensas que es muy pronto para apostar por las flores y las propuestas de primavera, revisa estos diseños de uñas inspirados en la tendencia más elegante de invierno.
Uñas cuadradas
Para aquellos que están buscando un diseño natural sobre una base cuadrada, esta propuesta se convierte en la alternativa ideal para hacerlo. Para recrearlo, necesitarás aplicar un toque de glitter, si no en la zona de cutícula, en color azul, y una vez que este se cure en lámpara, aplicar una capa muy ligera de efecto ojo de gato con partículas en tono plata. Una vez que activaste el efecto magnético, vas a proteger. El diseño y encima colocar un toque de efecto aurora degradado en color azul únicamente en la zona de las puntas y en dirección hacia la cutícula con el objetivo de crear esa apariencia de hielo que tan elegante luce.
Uñas frame
Los diseños de uña con marco se han convertido en grandes favoritos de la temporada de invierno gracias a que logran proyectar una mano más estilizada y elegante. La tendencia ‘icy blue’ se adapta a la perfección a ellas, apostando por una propuesta con mucho brillo y elegancia.
Para realizarlo, necesitarás tu ojo de gato en color beige y, una vez que has activado las partículas con ayuda del imán, vas a proteger el diseño con tu top coat favorito. Una vez que esté curado el diseño, vas a aplicar una capa de efecto aurora con su tonalidad azul y, posteriormente, trazarás el efecto frame sobre el contorno de tus uñas.
Recuerda que este se puede realizar con ayuda de gel de construcción o con un gel sólido que te permita hacer relieves muy finos. Cuando estés satisfecha con el resultado, que puede ir en todas las uñas o solamente en algunas, aplicarás un toque de efecto espejo color dorado y habrás terminado.
Uñas almendra efecto aura
El efecto ahora se ha posicionado como uno de los clásicos para apostar por diseños de uñas creativos y elegantes; en esta ocasión se suma a la tendencia del efecto hielo azul, logrando una propuesta muy refinada y femenina.
Para realizarlo, vas a necesitar hacer un degradado con la técnica de aura al centro de cada uña con el color de tu preferencia; la recomendación es apostar por un tono durazno o rojizo. Una vez curado este paso, procederás a aplicar un gel efecto ojo de gato en tono plateado en el que activarás las partículas y llevarás a lámpara a secar.
Sobre esto, vas a agregar una capa generosa de efecto aurora con destellos azules para potenciar el brillo y recrear la apariencia del hielo y de esta forma tendrás listas tus uñas en tendencia.
Uñas cortas efecto hielo
Quien haya pensado que las uñas cortas no pueden adaptarse a esta tendencia estaba muy equivocada. Si eres de las que buscan apostar por longitudes discretas, pero quieres lucir tus uñas arregladas con el efecto azul hielo, no dudes ni por un segundo en considerar esta propuesta.
Para realizarla, necesitarás recurrir a un efecto ojo de gato con partículas grandes en color plateado, las cuales vas a mover con ayuda de tu imán de forma diagonal para que se cree una curva sobre cada uña. Una vez que esté satisfecha con el resultado, procederás a aplicar una capa generosa del efecto aurora con su tonalidad azul. Protege tu diseño con un top coat y así de sencillo lucirás unas uñas cortas elegantes.
Uñas ojo de gato
Si lo tuyo es apostar por algo sencillo que no requiera de tanto diseño o tiempo en el salón de belleza, puedes recurrir al uso exclusivo del efecto ojo de gato sin ningún tipo de decoración, pero que hará que tus uñas se sumen a esta elegante tendencia.
Para lograrlo, únicamente tendrás que elegir el tono de efecto cat eye en color azul que más te guste, aplicarlo de forma uniforme por cada uña y activar las partículas magnéticas con ayuda de un imán. Una vez que estés satisfecha con el resultado, bastará con proteger el diseño con una capa de top coat y tendrás tus uñas hielo azul listas para seguir disfrutando del invierno.
Las ‘icy blue’ nails se han convertido en la obsesión de muchas gracias a su diseño brillante y translúcido. Si estabas buscando propuestas que te ayudaran a sumarte a esta tendencia de uñas, ya tienes en tu poder 5 diseños de uñas inspirados en la tendencia más elegante de invierno.