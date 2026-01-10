La pasión de Amalia de Holanda por la tiaras y cuáles son sus favoritas

La princesa Amalia de Holanda, hija de Máxima y del rey Guillermo Alejandro, es la futura heredera al trono y tiene acceso a las joyas históricas de la familia real. Entre todas ellas, las tiaras ocupan un lugar especial, y la joven princesa ya ha dejado ver cuáles son sus favoritas.

En su libro biográfico ‘Amalia’, escrito por la autora Claudia Brasil, la joven heredera deja clara su pasión por las tiaras: “¡Me encantan las tiaras!”, confesó Amalia en una entrevista con Claudia, y continúo: “Enséñame una tiara y te diré de dónde viene. Puedo reconocer todas las tiaras de Europa”.

Las tiaras favoritas de Amalia de Holanda

Amalia recuerda que era apenas una niña cuando se colocó por primera vez una tiara, la había visto sobre el tocador de su madre, la reina Máxima, y no dudó en probársela al instante.

Era la tiara Mellerio y, desde aquel momento, nació su fascinación por este tipo de joyas, incluso la foto ha circulado en la red; sin embargo, Amalia ha lucido sus favoritas en público.

Tiara de las estrellas

El gran debut de Amalia luciendo su primera tiara en público, llegó en junio de 2022, durante el cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, en una histórica gala de tiaras donde tres futuras reinas, Ingrid Alexandra, Elisabeth de Bélgica y la propia Amalia, las llevaron por primera vez.

Para la ocasión, Amalia eligió la emotiva tiara de las Estrellas, la misma que llevó su madre, la reina Máxima, el día de su boda con Guillermo Alejandro.

Su base original de la tiara, rematada con botones de perlas, fue transformada por la reina Máxima al sustituirlos por broches en forma de estrella que pertenecieron a la reina Emma.

Las tiaras favoritas de Amalia de Holanda Patrick van Katwijk/Getty Images

Tiara del Pavo Real

En su segunda aparición con tiara, Amalia eligió una valiosa reliquia familiar, una pieza de silueta poco habitual, inspirada en la cola de un pavo real, creada en 1897 por Schurmann & Co. por encargo de la reina Emma como un regalo más discreto para su hija Guillermina.

Para confeccionarla se utilizaron diamantes y rubíes de la reina Sofía de Holanda, la primera esposa de Guillermo III, marido de Emma de Waldeck-Pyrmont, que Amalia también lució en la boda de Ferdinand zu Schwarzenberg y Marie Friling, celebrada el verano de 2023.

Las tiaras favoritas de Amalia de Holanda Patrick van Katwijk/Getty Images

Tiara de Zafiros

En la gala por el cumpleaños de Christian de Dinamarca, en octubre de 2023, Amalia de Holanda estrenó otra joya histórica: una tiara de zafiros y diamantes que nació como collar en 1879, regalo de Guillermo III a la reina Emma, y fue adaptándose con el tiempo hasta convertirse en tiara, debutando oficialmente en 2009 tras incorporar piedras que pertenecieron a la reina Guillermina.

Las tiaras favoritas de Amalia de Holanda Getty Images

Tiara Mellerio

Amalia usó por primera vez en público la tiara Mellerio el 15 de abril de 2025, cuando la llevó en el banquete de Estado celebrado en el Palacio Real de Ámsterdam con motivo de la visita del sultán de Omán.

Las tiaras favoritas de Amalia de Holanda Patrick van Katwijk/Getty Images

La histórica tiara fue encargada en 1888 por el rey Guillermo III de los Países Bajos para la reina Emma, tiene una estructura delicada que está engastada con rubíes y diamantes.

