Se confirmó el fallecimiento de Philippe Junot, primer esposo de la princesa Carolina de Mónaco, a los 85 años, el empresario parisino murió el 8 de enero en Madrid, según informó su hija, Victoria Junot, a través de Instagram.

A de finales de la década de los 70, conquistó a Carolina de Mónaco y se casó con ella en 1978; sin embargo, el matrimonio duró apenas dos años y terminó en una ruptura marcada por la tensión y el distanciamiento.

Te podría interesar: Carolina de Mónaco deslumbra con vestido azul cielo, ¿se inspiró en Kate Middleton?

¿De qué murió Philippe Junot, primer esposo de la princesa Carolina de Mónaco?

A través de su perfil de Instagram, su hija Victoria fue quien dio a conocer la noticia, y aunque no se ha revelado la razón de su deceso, sí ha dejado claro que su partida, deja un gran vacío en su núcleo familiar.

“Con un corazón emotivo, lamento anunciar el fallecimiento de mi padre. Partió de este lado del mundo en paz, rodeado de su familia, el 8 de enero de 2026 en Madrid, tras una larga y hermosa vida aventurera. Abuelo de tres, casi cuatro”.

El texto continuó con Victoria expresando su forma tan intensa de vivir y la inspiración que fue para su familia.

“Para mi legendario papá, oh, cuánto te queremos. Te echaremos de menos, no hay palabras adecuadas... Gracias por todas las risas y aventuras, por mostrarnos tu mundo y la inspiración para alcanzar mayores alturas, gracias por tu amor que nunca nos abandonará, qué privilegio haber vivido a tu lado. Un verdadero caballero que era”.

Las primeras palabras de Isabelle Junot sobre la muerte de su padre

Isabelle Junot se mostró serena y agradecida ante los medios a las puertas de su domicilio. Acompañada por su marido, Álvaro Falcó, agradeció las muestras de cariño y aseguró que la familia se encuentra unida.

“Estamos bien, en familia. Muchas gracias por vuestro cariño y siempre estar ahí. Al final se ha ido en paz y es muy triste, obviamente, pero ha tenido una vida muy larga y muy feliz”.

Historia de amor de amor de Carolina de Mónaco y Philippe Junot

Carolina y Philippe se casaron en 1978 cuando ella tenía tan solo 18 años y él 35, dos años después su matrimonio terminó en medio del escándalo y tensiones familiares que fueron generadas por la desaprobación del príncipe Rainiero III y la infidelidades de Phillippe.

Philippe era conocido por ser un playboy, una cualidad que no encajaba con la realeza, además de ser un plebeyo 17 años mayor que Carolina, y a pesar de que consiguieron llegar al altar, el matrimonio terminó en divorcio.

Las constantes infidelidades de Philippe Junot humillaron públicamente a Carolina, quien contó con el apoyo de sus padres para poner fin al matrimonio. Herido en su orgullo y enfrentado a la familia real, el empresario inició una batalla legal en busca de un divorcio que le resultara favorable.

Carolina de Mónaco y Philippe Junot Chip HIRES/Gamma-Rapho via Getty Images

Tras su ruptura con los Grimaldi, Philippe Junot rehízo su vida junto a Nina Endoble-Larsen, con quien tuvo tres hijos, Victoria, Isabelle y Paul.

Más adelante, y tras una separación en mejores términos, mantuvo una relación con Helen Wendel, de la que nació su hija Chloé, la más discreta de la familia.