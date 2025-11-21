Carolina de Mónaco deslumbra con vestido azul cielo, ¿se inspiró en Kate Middleton?

El Día Nacional del Principado de Mónaco volvió a reunir a toda la familia Grimaldi en una jornada llena de tradición, elegancia y actos oficiales. Tras la misma y el clásico saludo desde Los Balcones del palacio, la noche concluyó con una gala que robó todas las miradas, especialmente gracias a Carolina de Mónaco, quien a sus 68 años volvió a recordar por qué es considerada una de las royals más llenas de estilo en Europa.

Su look, un vestido azul cielo firmado por Jenny Packham, diseñadora de cabecera de Kate Middleton, desató admiración y comparaciones entre ambas princesas.

Un diseño que celebra la esencia del Hollywood clásico

Para la gala, Carolina apostó por el modelo Kalani de Jenny Packham, un vestido largo confeccionado en cady que destaca por su elegancia sobria y su silueta atemporal. El diseño presenta un cuello redondo limpio, una caída fluida y un entalle sutil en la cintura que estiliza la figura sin exagerar.

El detalle protagonista está en las mangas, amplias hasta el codo y adornadas con aplicaciones de cristal que crean un juego de luces discreto, pero muy sofisticado, típico del estilo glamuroso que hizo famosa a las prendas de Packham.

Se trata de un vestido que fácilmente podría haber sido llevado por una estrella de Hollywood en la época de oro y que en Carolina encuentra una intérprete perfecta.

La princesa lució un vestido de Jenny Packham. Instagram @palaisprincierdemonaco

El look digno de una heredera al estilo de Grace Kelly

Carolina complementó el vestido con un recogido bajo muy pulido, un peinado que dejó protagonismo al cuello y a las mangas de la pieza. Para los accesorios eligió pendientes y un collar de diamantes, un toque clásico y refinado que reforzó la inspiración old Hollywood.

Las comparaciones con Grace Kelly, su madre, surgieron de inmediato. Entre el recogido, el maquillaje discreto y el vestido azul suave, Carolina evocó la elegancia etérea que caracterizó a la princesa en su etapa como actriz y posteriormente como miembro de la realeza monegasca. La naturalidad con la que Carolina lleva estos looks demuestra que su legado fashion sigue completamente vigente.

¿Un guiño a Kate Middleton?

Una de las elecciones más comentadas fue la de la firma Jenny Packham, un nombre estrechamente vinculado a la princesa de Gales. Kate Middleton ha convertido a la diseñadora británica en una de sus favoritas, luciendo varias de sus creaciones en momentos clave: desde el vestido azul con el que salió del hospital tras el nacimiento del príncipe George hasta el icónico diseño dorado de lentejuelas que llevó al estreno de “No time to die”, en 2021, o aquella icónica pieza con piernas descubiertas, que al igual que Carolina, en su momento Kate lució en azul cielo allá por 2014.

Con su aparición en la gala del Día Nacional, Carolina de Mónaco reafirma su posición como una de las royals más elegantes de las casas reales. Su vestido azul claro de Jenny Packham no solo fue un acierto impecable, sino una pieza que homenajeó a otras figuras reales como Kate Middleton y la propia Grace Kelly.