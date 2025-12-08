El rey Carlos III y la reina Camilla comparten tarjeta navideña con una fotografía llena de significado

Las tarjetas navideñas de la realeza, colmadas de buenos deseos, continúan circulando en redes sociales, y es que tras el exitoso concierto de villancicos organizado por Kate Middleton, el rey Carlos III y la reina Camilla se sumaron al espíritu festivo enviando su propia tarjeta de Navidad.

Sin embargo, más allá de los buenos deseos de la pareja real, lo que más ha llamado la atención, es la fotografía de la postal, pues representa uno de los eventos de mayor felicidad para el rey y la reina consorte.

El rey Carlos III y la reina Camilla presentan su tarjeta de Navidad

El pasado 6 de diciembre, el rey Carlos III y la reina Camilla compartieron su tarjeta de Navidad a través de su perfil oficial de Instagram, con una fotografía que fue tomada a principios de año para conmemorar el aniversario número 20 de su boda.

La imagen, capturada por el fotógrafo Chris Jackson, muestra al monarca y a la reina consorte en la Villa Wolkonsky en Roma, durante su viaje a Italia en abril.

La reina Camilla luce un vestido blanco y beige de Anna Valentine, que complementó con un broche de lirio de los valles, mientras que el rey Carlos llevaba un traje azul a rayas.

“Les deseamos una muy Feliz Navidad y Año Nuevo”, escribió la pareja real en la tarjeta junto a la fotografía.

El 20 aniversario de bodas del rey Carlos III y la reina Camilla

Dos días antes de su aniversario, el 9 de abril, la pareja compartió imágenes junto al espolón neroniano del Aqua Claudia, un antiguo acueducto romano.

El rey Carlos y la reina Camila compartieron un mensaje personal con las instantáneas: “Al comenzar nuestra primera visita a Italia como reyes, estamos deseando celebrar nuestro vigésimo aniversario de bodas en un lugar tan especial y con gente tan maravillosa. ¡A presto, Roma e Ravenna!”

La pareja, que enfrentó el escrutinio público después de que se revelara que tuvieron una aventura durante el matrimonio del rey Carlos con la princesa Diana , se casó en 2005.

El soberano y Camila tuvieron una ceremonia civil cerca del Castillo de Windsor (pero fuera de los terrenos de la residencia real) con sólo 28 invitados, incluidos los hijos del Rey Carlos, el Príncipe Guillermo y el Príncipe Harry, y los hijos de Camila de su matrimonio con Andrew Parker Bowles, Tom Parker Bowles y Laura Lopes.

