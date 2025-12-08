Charlène y Alberto de Mónaco protagonizan la postal navideña más elegante del año

La familia principesca de Mónaco ha estado en modo navideño desde hace varias semanas, demostrando que espíritu festivo reina en su palacio, y en la ciudad, pues desde finales de noviembre, Charlène, Albertos y sus hijos han estado esparciendo la magia de las festividades.

El pasado 29 de noviembre, Alberto, Charlène y sus hijos asistieron a una ceremonia anual de encendido de luces en la celebrada Place du Casino, en el centro histórico de Montecarlo.

Por otra parte, el pasado viernes, 5 de diciembre, Albertos y Charlène, asistieron con sus hijos a la inauguración de la tradicional Villa Navideña en Port Hercule, un espacio que cada año se transforma en el escenario favorito de la Navidad, y que estará abierto al público hasta principios de enero de 2026.

La postal navideña de Charlène y Alberto de Mónaco junto a sus hijos Jacques y Gabriella

Para continuar con los actos festivos, la familia ha sorprendido el pasado 7 de diciembre, con su hermosa postal navideña, a la que se ha sumado un integrante muy especial, su mascota, un perrito Chihuahua de nombre Harley, ha capturado todas las miradas, en la imagen capturada por la fotógrafa, Vanessa von Zitzewitz.

“La familia principesca se complace en compartir su tarjeta de felicitación con usted”, han escrito en la publicación de Instagram.

Los looks navideños de Charlène y Alberto junto a sus hijos en la postal navideña

Posando frente al árbol de Navidad del palacio, Charlene de 47 años, lució un top de cuello alto de punto fino en tonalidades grisáceas, en combinación con una falda plisada a juego que ciñó a la cintura con un cinturón adornado con una hebilla.

Mientras Alberto y Jacques lucían camisas blancas y blazers azul marino, la princesa Gabriella capturó la magia de la Navidad con su hermoso vestido de fiesta rosa y sus bailarinas plateadas, dejando su melena rubia suelta con suaves ondas, mientras su madre lucía el pelo recogido en un elegante moño bajo.

