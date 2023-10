Alberto de Mónaco y Nicole Coste: así fue la historia de amor que sigue molestando a la princesa Charlene

Hace varios años, Alberto de Mónaco sostuvo un noviazgo con la exazafata Nicole Coste, de la cual resultó un hijo que nació hace 20 años. Sin embargo, esta relación que ya terminó hace tiempo, es una historia de amor que a la fecha persigue e incomoda a la princesa Charlene, la esposa del príncipe de Mónaco y aquí te contamos los detalles del por qué.

En el pasado la togolesa Nicole Coste y el jefe de la Casa Grimaldi —claro, después de separarse— no se llevaban bien. Pero en los últimos años, la cordialidad entre la ex pareja ha reinado e incluso, se les ha visto convivir bastante seguido, lo cual es derivado del hijo en común que tienen, Alexandre Grimaldi Coste.

La historia de amor de Alberto de Mónaco y Nicole Coste

El príncipe Alberto conoció a la exazafata Nicole Coste en un vuelo de Niza a París a finales de los 90 Getty Images

Fue a finales de los años 90, específficamente en 1997, que Alberto conoció a la entonces azafata Nicole Coste, en un vuelo de Niza a París. Se sabe que ahí el príncipe le habría pedido el teléfono a la togolesa y desde entonces, comenzarían a tener contacto.

Este noviazgo entre Nicole y Alberto se mantuvo en secreto y duró cerca de 6 años. Del fruto de ese amor nació Alexandre, el primer hijo del príncipe, el 24 de agosto de 2003. Aunque no lo reconocería hasta tiempo después. De hecho, se hizo público que tenía un hijo hasta 3 meses después de la muerte de su padre Rainiero III, en 2005.

Luego de este escándalo, finalmente los Grimaldi reconocieron al niño e incluso Estefanía de Mónaco, hermana del príncipe Alberto, se convirtió en su madrina y además, tenía su propia habitación para instalarse cada vez que visitara el palacio.

La complicidad entre Alberto de Mónaco y su ex que molesta a la princesa Charlene

A pesar de que Nicole aclaró que su relación con el príncipe Alberto terminó cuando nació Alexandre en 2003, se rumora que todavía estuvo con ella ya cuando había iniciado su relación con Charlene, quien es su actual esposa.

La cercana convivencia que Alberto de Mónaco tiene con su ex Nicole Coste, no agrada para nada a la princesa Charlene Getty Images

Sin embargo, lo que sí un hecho que la princesa Charlene y la ex de su marido no tienen una buena relación y esto para nadie es un secreto, pues en unas declaraciones hechas a Paris Match, Nicole aseguró que la ex nadadora olímpica había mandado a su hijo a dormir a la ala de empleados, lo cual Alberto salió a desmentir.

En los últimos años, Nicole ha estado muy presente en la vida de Alberto y se le ha visto convivir en reuniones con el royal monegasco. Aunado a ello, los rumores sobre un posible divorcio de la pareja que ya llevan sonando meses, así como el estado de salud de Charlene de Mónaco, no abonan a que la guerra fría (no tan fría) entre la esposa y la ex del príncipe vaya a terminar pronto.