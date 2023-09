Charlene de Mónaco reacciona ante rumores de su divorcio con el príncipe Alberto

Fue hace 12 años, a principios de julio de 2011, cuando Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II contrajeron nupcias en el palacio Grimaldi y comenzaron un feliz matrimonio, que, en ese entonces, parecía que iba a durar para siempre, ya que pronto comenzó a rendir frutos.

Tras cuatro años de haberse concretado su unión, los príncipes comenzaron a disfrutar de la espera del primer embarazo de la royal, quien nueve meses más tarde dio a luz a los gemelos Jaques y Gabriella, quienes actualmente tienen 8 años de edad.

Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, lo idílico de la relación comenzó a disiparse ante los ojos de los medios de comunicación, quienes se encargaron de difundir especulaciones acerca del divorcio de los príncipes, acompañando las publicaciones al respecto con fotografías que denotaban disgusto por parte de Charlene.

Charlene de Mónaco rompe el silencio ante rumores de divorcio

Charlene de Mónaco y Alberto II

Varias son las reacciones que la princesa ha tenido para contener los fuertes rumores de su separación con el príncipe Alberto. La primera de ellas fue la eliminación de su cuenta de Instagram de manera inesperada, lo cual concuerda con la decisión del reino de ceder todas las responsabilidades de comunicación a su equipo de relaciones públicas oficial.

Aunque, el retiro de Chalene de las redes sociales no hizo más que incrementar los dichos acerca del disgusto con su matrimonio y con sus labores de Alteza en general.

Por otro lado, en una entrevista con el medio sudafricano News 24, la ex nadadora rompió el silencio al respecto y de manera enojada declaró: “Me parecen agotadores, no puedo entender de dónde vienen. Me parece como si ciertos medios o personas quisieran vernos separados”, comentó al respecto de los dichos acerca de su divorcio.

Acerca de las fotografías, donde se le ve notablemente incómoda dijo “Si hay mil fotos mías en un evento, eligen alguna donde me encuentro mirando hacia abajo o sin sonreír, para después decir que me miro infeliz”.

También el príncipe Alberto se pronuncia al respecto

Tanto Charlene como Alberto ya han desmentido los rumores de su separación

Por su parte, para el tabloide italiano Corriere della Sera, el príncipe heredero ha también desmentido los rumores de separación, asegurando que dichas suposiciones le parecen dolorosas a él y a Charlene. “No entiendo todo esto. Que si vive en otro lugar o que tenemos citas previas para vernos. Todo son falsedades”.

Así que, por el momento solo queda dar tiempo para comprobar que los explosivos dichos de los príncipes de Mónaco son ciertos y la salsa alrededor de la prensa europea solo ha sido publicada con fines comerciales.