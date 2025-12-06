Suscríbete
Realeza

Charlene de Mónaco inaugura la Villa de Noël con el conjunto invernal que querrás llevar a la oficina en diciembre

La princesa Charlene vuelve a demostrar su maestría para vestir en invierno con un look elegante, cálido y perfecto para replicar en la temporada navideña.

Diciembre 05, 2025 • 
Lily Carmona
Charlene de Mónaco inaugura la Villa de Noël con el conjunto invernal que querrás llevar a la oficina en diciembre.png

Charlene apostó por un atuendo invernal elegante y sofisticado durante la inauguración de la aldea navideña.

Getty Images

La inauguración de la tradicional Villa de Noël en Mónaco marcó el inicio oficial de la temporada festiva en el principado, y como cada año, la familia Grimaldi estuvo al frente del evento. Pero quien volvió a acaparar miradas fue Charlene de Mónaco, que en compañía del príncipe Alberto y de sus hijos, los pequeños Jacques y Gabriella, apostó por uno de los conjuntos invernales más sofisticados que le hemos visto.
Con una paleta neutra, texturas cálidas y un porte impecable, la princesa ofreció una clase magistral de estilo elegante que fácilmente podemos adaptar en nuestros looks para la oficina este diciembre.

El abrigo elegante que transforma cualquier look laboral

El protagonista absoluto del atuendo de Charlene fue un abrigo largo en tono café profundo, de silueta recta y caída impecable. El detalle más llamativo, el cuello de felpa de pelo largo, le da un toque de lujo discreto y aporta volumen cerca del rostro, una aplicación que favorece a cualquier tipo de rostro.
Este es el tipo de prenda que le va al instante incluso a los conjuntos más simples; es por ello que se convierte en la mejor arma para llevar encima de trajes sastre, vestidos de punto o un combo clásico de blusa con pantalón de vestir típico de la oficina.

Botas y pantalón oscuro: la base perfecta para un look invernal

Para complementar el conjunto, la princesa apostó por unas botas de gamuza café combinadas con un pantalón negro recto. La mezcla de estas dos piezas aporta un aire clásico y alargado a la figura, además de ser completamente replicable y versátil.
Esta fórmula, además, es una de las preferidas para lucir durante el invierno, pues resulta cómoda, formal sin exagerar y compatible con cualquier tipo de abrigo, siempre y cuando este sea la pieza protagonista de todo el look.

Accesorios importantes: una mascada estampada para añadir dimensión

Charlene complementó el abrigo con una mascada en tonos cafés y patrones sutiles, un accesorio que, al igual que las bufandas, es un infalible para darle personalidad a cualquier atuendo sin romper con la armonía cromática.
Este tipo de pañuelos ayuda a estilizar el cuello, aportar contraste Y, por supuesto, proteger del frío sin renunciar al estilo.
En el campo de la moda laboral, una forma creativa de renovar tus básicos es sumando este elemento con textura a tu atuendo.

Con su aparición en la inauguración de la Villa de Noël, Charlene de Mónaco volvió a confirmar que domina como pocas el arte de vestir en invierno. Su look en tonos tierra, lleno de texturas suaves y detalles lujosos, es la inspiración perfecta para aquellas que buscan un outfit elegante, profesional y festivo para diciembre.

También puedes leer:
Postal navideña de Charlene y Alberto de Mónac.jpg
Realeza
Así celebran Navidad en las principales casas reales de Europa
Diciembre 24, 2023
 · 
Beatriz Velasco
Alberto de Mónaco, Nicole Coste y Charlene de Mónaco.jpg
Realeza
Alberto de Mónaco y Nicole Coste: así fue la historia de amor que sigue molestando a la princesa Charlene
Octubre 22, 2023
 · 
Emma Duarte

Charlène de Mónaco
Lily Carmona
Relacionado
¡Hola melena abundante! 5 cortes de pelo efectivos para disimular la caída que favorecen a los 50.png
Belleza
¡Hola melena abundante! 5 cortes de pelo efectivos para disimular la caída que favorecen a los 50
Diciembre 05, 2025
 · 
Lily Carmona
¿No estaba invitado El rey Carlos se convierte en el gran ausente en el concierto navideño de Kate Middleton.png
Realeza
¿No estaba invitado? El rey Carlos se convierte en el gran ausente en el concierto navideño de Kate Middleton
Diciembre 05, 2025
 · 
Lily Carmona
Captura de pantalla 2025-12-05 a la(s) 3.27.52 p.m..png
Belleza
Uñas navideñas: 6 diseños de manicure elegante con glitters que rejuvenecen las manos a los 40
Diciembre 05, 2025
 · 
Karen Luna
Kate Middleton ¿qué hay detrás de los caros pendientes que lució durante “Juntos en Navidad”.png
Realeza
Kate Middleton: ¿qué hay detrás de los caros pendientes que lució durante “Juntos en Navidad”?
Diciembre 05, 2025
 · 
Lily Carmona