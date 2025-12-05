Uñas navideñas: 6 diseños de manicure elegante con glitters que rejuvenecen las manos a los 40

Si hay algo que amo de la temporada navideña, además del pan de jengibre y las luces por todos lados, es ese pretexto perfecto para darle un brillo especial a nuestras manos. Sí, a los 40 queremos un manicure que se vea moderno, elegante y rejuvenecedor, sin caer en lo exagerado.

Por eso reuní estos 6 diseños con glitter que están súper en tendencia y que elevan cualquier look sin esfuerzo.

1. French con glitter plateado

El clásico francés, pero con puntas bañadas en destellos plateados, es una opción chic, delicada y perfecta para cenas navideñas donde quieres verte arreglada sin exagerar. El dorado ilumina las manos y aporta ese efecto “lifting” visual que favorece muchísimo después de los 40.

2. Nude con acentos plateados

Si te encanta lo discreto, elige una base nude y agrega líneas finas o puntitos en plateado. Este contraste suave estiliza los dedos mientras hace que la piel de las manos se vea más uniforme.

3. Burgundy con glitter degradado

¡Un tono vino profundo es sinónimo de elegancia navideña! Si le sumas un glitter degradado desde la base o la punta, se ve glam sin ser pesado. Ideal para eventos de noche o para sentirte en mood festivo incluso en la oficina.

4. Uñas cortas con glitter rosado

Las uñas cortitas también pueden brillar, un glitter rosado suave funciona perfecto si buscas un toque tierno pero sofisticado. Además, este color regala un efecto rejuvenecedor inmediato, porque suaviza la apariencia de la piel.

5. Rojo clásico con brillo sutil

El rojo nunca pasa de moda, pero esta Navidad se lleva con micropartículas de glitter para un acabado casi satinado. Es perfecto si eres fan del look tradicional pero con un twist moderno. Favorece muchísimo a todas las tonalidades de piel.

6. Verde esmeralda con acentos brillantes

El tono esmeralda es elegante por excelencia, agrégale detalles brillantes en una o dos uñas para un efecto sofisticado y equilibrado. Funciona increíble si quieres algo navideño sin caer en lo típico.

Estos diseños no solo están súper en tendencia, también ayudan a que las manos se vean más jóvenes, luminosas y estilizadas, gracias al juego de tonos brillantes y estratégicos. Esta Navidad, date permiso de brillar un poquito más.

