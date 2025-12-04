El príncipe Harry hace una aparición sorpresa en programa de televisión con bromas a las películas navideñas y a Donald Trump

El pasado 3 de diciembre, el príncipe Harry visitó el Teatro Ed Sullivan de la Ciudad de Nueva York, para hacer una aparición sorpresa en el programa de televisión The Late Show con Stephen Colbert.

El duque de Sussex sorprendió con su negro sentido del humor, pues durante su estancia, protagonizó una especie de sketch cómico en el que lanzó varias indirectas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Harry también hizo una satírica referencia a la obsesión de los estadounidense por las películas navideñas románticas, con príncipes como protagonistas, dejando claro que también sienten una profunda obsesión por la realeza.

El príncipe Harry se burla de las películas navideñas románticas

Mientras subía al escenario, Harry comentó cómicamente que se había perdido mientras buscaba una audición para: “El Príncipe de Navidad de Jengibre Salva la Navidad en Nebraska”.

Cuando Colbert preguntó por qué un príncipe de verdad querría un papel en una película al estilo Hallmark, Harry bromeó: “Ustedes, los estadounidenses, están obsesionados con las películas navideñas y, claramente, con la realeza, así que ¿por qué no?”.

Colbert rechazó la idea de una obsesión estadounidense, dándole a Harry la oportunidad de pronunciar su frase más aguda de la noche: “¿En serio? He oído que elegiste a un rey”, haciendo referencia a Donald Trump.

El príncipe Harry se burla de Donald Trump en programa de televisión

La frase de Harry hacía una clara referencia a la controversia que ha seguido a Trump este año, pues en febrero se refirió a sí mismo con el título real en una publicación en Truth Social.

La cuenta oficial de Instagram de la Casa Blanca siguió el ejemplo compartiendo una portada falsa de la revista Time que mostraba a Trump con una corona y el titular “Viva el rey”.

Poco después, surgió el movimiento “Sin Reyes”, cuyos participantes rechazaron lo que, según ellos, son las políticas antidemocráticas y las apropiaciones autoritarias del poder de Trump.

Mientras continuaba el sketch, Harry reafirmó su deseo de protagonizar una película navideña, enumerando todo lo que haría para conseguir el papel.

“Haré una grabación, volaré a una audición, resolveré una demanda infundada con la Casa Blanca... todas esas cosas que hacen ustedes en la tele”.

“Oye, yo no hice ninguna de esas cosas”, respondió Colbert.

“Tal vez por eso te cancelaron”, bromeó Harry, nuevamente haciendo referencia a otra polémica de Trump, quien había acusado a la cadena televisiva por supuestamente haber alterado una entrevista de 2024.

