Suscríbete
Realeza

El rey Carlos III enfrenta una investigación por la residencia de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

El acuerdo de arrendamiento entre Andrés Mountbatten-Windsor y Crown Estate ha colocado al rey Carlos III bajo escrutinio, pues ahora deberá enfrentar una investigación pública.

Diciembre 04, 2025 • 
Melisa Velázquez
Carlos III será investigado por con el contrato de arrendamiento de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

Carlos III será investigado por con el contrato de arrendamiento de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

Getty Images

Andrés Mountbatten-Windsor ha puesto en la mira a la familia real británica, pues aunque le han quitado sus títulos reales y privilegios para evitar que sus relaciones con el criminal Jeffrey Epstein salpiquen a la monarquía, de alguna manera ha sido inevitable.

Tras perder sus título, también se le pidió que desalojara Forest Lodge, lugar que había sido su residencia desde hace varios años, y que tendrá que abandonar en 2026; sin embargo, ha sido su contrato de arrendamiento el que ahora está causando polémica, y que ha puesto en la mira al rey Carlos III.

Te podría interesar: ¿Los títulos de Eugenia y Beatriz de York están en riesgo? Revelan la postura del príncipe William sobre el futuro de sus primas

También puedes leer:
príncipe Andrés y el rey Carlos III.jpg
Realeza
La abrupta decisión que tomaría el rey Carlos III luego de que el príncipe Andrés apareciera en la lista negra de Jeffrey Epstein
Enero 08, 2024
 · 
Emma Duarte
El palacio de Buckingham
Realeza
Por qué a los reyes de Inglaterra no les gusta vivir en el Palacio de Buckingham
Enero 06, 2024
 · 
Emma Duarte

Carlos III será investigado por con el contrato de arrendamiento de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

De acuerdo con el sitio PA Media, un comité de la Cámara de los Comunes, está a punto de iniciar una investigación pública sobre el patrimonio de la Corona.

El presidente del comité, Sir Geoffrey Clifton-Brown, dijo: “Nos gustaría agradecer a los Comisionados de Bienes de la Corona y al Tesoro de Su Majestad por sus consideradas respuestas a nuestras preguntas”.

Los parlamentarios utilizarán ahora las respuestas proporcionadas por el Patrimonio de la Corona y el Tesoro como base para iniciar una investigación pública sobre los acuerdos de propiedad de la familia real y sus diversos acuerdos de “alquileres de bajo costo”.

Aunque aún no se ha fijado una fecha para la investigación, se espera que las sesiones de presentación de pruebas sobre “El patrimonio de la Corona, Arrendamientos de Propiedades con la Familia Real” comiencen el próximo año.

Esto significa que las finanzas reales se enfrentarán a un nuevo escrutinio en 2026, el año en el que también se llevará a cabo una revisión más amplia de la financiación pública de la monarquía.

principe-andres-pierde-titulos-reales.jpg

Carlos III será investigado por con el contrato de arrendamiento de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

Getty Images

Andrés Mountbatten-Windsor no recibirá compensación económica por ser desalojado de Forest Lodge

Se dice que Andrés pudo haber recibido una compensación monetaria por el desalojo de la propiedad; sin embargo, se dice que es poco probable, ya que la mansión de 30 habitaciones no ha tenido mantenimiento en varios años y se encuentra deteriorada.

El Departamento de Bienes de la Corona indicó que, si bien el ex duque de York debía recibir 488.342 libras esterlinas en compensación por rescindir anticipadamente su contrato de arrendamiento, se esperaba que perdiera esa suma debido al deterioro de la propiedad.

Andrés de York Rey Carlos III
Melisa Velázquez
Relacionado
El príncipe Harry se burla de las películas navideñas románticas y de Donald Trump
Realeza
El príncipe Harry hace una aparición sorpresa en programa de televisión con bromas a las películas navideñas y a Donald Trump
Diciembre 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El príncipe Harry se burla de la comida de Meghan Markle
Realeza
¿No le gusta la comida de Meghan Markle? El príncipe Harry hace broma sobre la sazón de su esposa
Diciembre 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Rosalía llega a México con su ‘Lux Tour 2026’
Entretenimiento
Rosalía llega a México con su ‘Lux Tour 2026’: cuándo y dónde serán los conciertos
Diciembre 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Charlotte Casiraghi se roba las miradas con abrigo estampado en desfile de Chanel en Nueva York
Realeza
Charlotte Casiraghi lleva el abrigo con textura que todas queremos para ir a la oficina este invierno
Diciembre 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez