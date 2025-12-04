El rey Carlos III enfrenta una investigación por la residencia de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

Andrés Mountbatten-Windsor ha puesto en la mira a la familia real británica, pues aunque le han quitado sus títulos reales y privilegios para evitar que sus relaciones con el criminal Jeffrey Epstein salpiquen a la monarquía, de alguna manera ha sido inevitable.

Tras perder sus título, también se le pidió que desalojara Forest Lodge, lugar que había sido su residencia desde hace varios años, y que tendrá que abandonar en 2026; sin embargo, ha sido su contrato de arrendamiento el que ahora está causando polémica, y que ha puesto en la mira al rey Carlos III.

Carlos III será investigado por con el contrato de arrendamiento de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge

De acuerdo con el sitio PA Media, un comité de la Cámara de los Comunes, está a punto de iniciar una investigación pública sobre el patrimonio de la Corona.

El presidente del comité, Sir Geoffrey Clifton-Brown, dijo: “Nos gustaría agradecer a los Comisionados de Bienes de la Corona y al Tesoro de Su Majestad por sus consideradas respuestas a nuestras preguntas”.

Los parlamentarios utilizarán ahora las respuestas proporcionadas por el Patrimonio de la Corona y el Tesoro como base para iniciar una investigación pública sobre los acuerdos de propiedad de la familia real y sus diversos acuerdos de “alquileres de bajo costo”.

Aunque aún no se ha fijado una fecha para la investigación, se espera que las sesiones de presentación de pruebas sobre “El patrimonio de la Corona, Arrendamientos de Propiedades con la Familia Real” comiencen el próximo año.

Esto significa que las finanzas reales se enfrentarán a un nuevo escrutinio en 2026, el año en el que también se llevará a cabo una revisión más amplia de la financiación pública de la monarquía.

Carlos III será investigado por con el contrato de arrendamiento de Andrés Mountbatten-Windsor en Forest Lodge Getty Images

Andrés Mountbatten-Windsor no recibirá compensación económica por ser desalojado de Forest Lodge

Se dice que Andrés pudo haber recibido una compensación monetaria por el desalojo de la propiedad; sin embargo, se dice que es poco probable, ya que la mansión de 30 habitaciones no ha tenido mantenimiento en varios años y se encuentra deteriorada.

El Departamento de Bienes de la Corona indicó que, si bien el ex duque de York debía recibir 488.342 libras esterlinas en compensación por rescindir anticipadamente su contrato de arrendamiento, se esperaba que perdiera esa suma debido al deterioro de la propiedad.

