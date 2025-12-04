¿No le gusta la comida de Meghan Markle? El príncipe Harry hace broma sobre la sazón de su esposa

El pasado 3 de diciembre, Meghan Markle estrenó su especial navideño, ‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’ a través de Netflix, donde comparte algunos consejos sobre decoración navideña y la cena.

El capítulo especial de una duración, cuenta con la participación de algunas celebridades invitadas, y como sorpresa, el príncipe Harry también se coló por un momento, haciendo un sutil broma sobre la sazón de Meghan.

Te podría interesar: Meghan Markle mantiene viva esta entrañable tradición navideña de la realeza en California

El príncipe Harry se burla de la comida de Meghan Markle

El príncipe Harry entró a la cocina justo en el momento en el que su esposa se encontraba cocinando con el famoso chef, Tom Colicchino.

“Hola, chicos”, dijo Harry, al entrar en la cocina. “Olfateé gumbo (estofado de caldo con arroz y carne)”. Harry le dio un beso a Meghan antes de presentarse al chef.

Meghan reveló previamente que su madre, Doria Ragland, solo prepara gumbo una vez al año para la cena familiar de Nochebuena, y decidió probar la receta para su especial navideño y compartir la tradición familiar con sus fans.

“El gumbo, para mí, es uno de mis favoritos”, dijo Harry. “Especialmente el de su mamá, pero antes de que agregue el pescado”.

Meghan dijo que su madre “guarda una porción aparte” para Harry debido a sus preferencias alimenticias.

“Mi mamá te prepara la salchicha de pavo, así que esta tiene más picante”, le advirtió. “Te daré una toallita, vas a sudar”.

“Maravilloso”, respondió Harry.

Después de un bocado, Harry entendió por qué su esposa decidió darle una advertencia: “Siento cómo me atraviesa la parte superior de la cabeza ahora mismo”, bromeó. “Está delicioso. No estoy seguro de que sea tan bueno como el de tu madre”, dijo, “pero sin duda está cerca”.

Meghan fingió ofenderse por la declaración de su esposo y lo miró boquiabierta, el chef Colicchio rio al ver la divertida interacción de la pareja.

“A mi mamá le encantará que hayas dicho eso”, dijo Meghan. “Vaya cosa de agradecerle a tu suegra”.

La tradición británica que Meghan Markle adoptó para su Navidad en California

La duquesa de Sussex, también hizo una sutil referencia a las raíces británicas de su esposo en otra parte del especial navideño.

Mientras daba la bienvenida al restaurador Will Guidara al programa, Meghan habló sobre la importancia del Christmas cracker (el juguete, no la comida) en Inglaterra.

“Viviendo en el Reino Unido, sin duda es parte de la cultura en las fiestas de Navidad”, explicó. “Normalmente las personas cruzan los brazos y lo abren así. Se sientan alrededor de una mesa y todos tiran al mismo tiempo”.

Meghan agregó: “La verdad, se siente muy unido y tierno”.

La duquesa también compartió su historia con el juguete antes de prepararlos para Harry y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

“La forma en que realmente empecé a conocerlos fue porque siempre tenían dentro un chiste tipo galleta de la fortuna, un acertijo o algo dulce”, recordó.

