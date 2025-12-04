Suscríbete
Belleza

Ni mechas ni balayage: 5 tonos de pelo que estarán de moda en 2026

El 2026 llega con tendencias que apuestan por colores naturales, sofisticados y fáciles de mantener, pensados para potenciar la textura y la belleza auténtica del pelo.

Diciembre 04, 2025 • 
Melisa Velázquez
Tonos de pelo que estarán de moda en 2026 y que sí rejuvenecen

Tonos de pelo que estarán de moda en 2026 y que sí rejuvenecen

Getty Images

Las técnicas de color se han convertido en el aliado perfecto para transformar la melena con efectos de color que iluminan y dan textura; sin embargo, para el 2026, las tendencias van más enfocadas en conseguir cambios de look de forma natural.

Especialistas en color, coinciden en que más allá de la técnica de color como el balayage o las mechas, lo más importante estará en elegir tonos elegantes y con personalidad, que sean capaces de iluminar el rostro naturalmente.

Te podría interesar: 6 Tendencias de corte y color que dominarán el 2026 y que rejuvenecen a cualquier edad

También puedes leer:
Salma Hayek.png
Belleza
Corte pixie vs. bob: ¿cuál es el mejor para verte joven a los 50?
Abril 09, 2025
 · 
Karen Luna
dorado balayage caramelo y miel .png
Belleza
Balayage caramelo y miel: el tinte con efecto sunkissed ideal para las pieles morenas
Abril 08, 2025
 · 
Gabriela Santillán

5 tonos de pelo que estarán de moda en 2026 y que sí rejuvenecen

Los tonos protagonistas de 2026 se distinguen por sus matices cálidos, naturales y acabados luminosos que aportan frescura y vitalidad. Estas propuestas serán clave para lograr un look juvenil, elegante y lleno de estilo.

Miel cálido

Se trata de un rubio suave, pero con matices en tonos caramelo que aportan profundidad a la melena, que va muy bien con todos los tonos de piel, ideal para quienes buscan un look luminoso pero sin llegar al rubio tradicional.

Espresso suave

Los tonos oscuros estarán de regreso el próximo año, perfilándose como uno de los tonos más elegantes, pues sus acabado satinado permite crear un suave contraste que rejuvenece el rostro con sofisticación.

Cobre nacarado

Los tonos cobrizos seguirán siendo tendencia y uno de los looks más buscados en los salones, pero con matices más perlados y elegantes. Su brillo iridiscente aporta movimiento y un efecto de frescura que rejuvenece al instante.

Rubio arena frío

Es un rubio discreto, limpio y minimalista, perfecto para quienes desean un cambio impactante sin perder la sutileza. Sus matices fríos evitan el amarilleo y aportan un acabado pulido y sofisticado, ideal para quienes apuestan por looks modernos y contemporáneos.

Marrón toffee luminoso

Se trata de una mezcla entre chocolate y tonos dorados suaves que ilumina la melena de forma natural, convirtiéndose en uno de los tonos favoritos de quienes desean un cambio sutil pero visible, con un acabado cálido y favorecedor.

En 2026, se buscan tonos definidos, elegantes y con un brillo estratégico que realza el rostro sin necesidad de grandes transformaciones, una tendencia clara hacia lo natural, pero más sofisticado.

tintes
Melisa Velázquez
Relacionado
Charlotte Casiraghi se roba las miradas con abrigo estampado en desfile de Chanel en Nueva York
Realeza
Charlotte Casiraghi lleva el abrigo con textura que todas queremos para ir a la oficina este invierno
Diciembre 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Uñas con piedras 5 formas de lucir de forma elegante y refinada este manicure en Navidad.png
Belleza
Uñas con piedras: 5 formas de lucir de forma elegante y refinada este manicure en Navidad
Diciembre 04, 2025
 · 
Lily Carmona
Taylor Swift
Entretenimiento
De Nueva York a Bahamas: así sería la lujosa despedida de soltera de Taylor Swift
Diciembre 03, 2025
 · 
Lily Carmona
La reina Letizia conquista China con el vestido negro que todas le queremos copiar.png
Realeza
La reina Letizia conquista Salamanca con su chaqueta de cuero roja, la prenda básica para un look navideño
Diciembre 03, 2025
 · 
Lily Carmona