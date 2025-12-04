Ni mechas ni balayage: 5 tonos de pelo que estarán de moda en 2026

Las técnicas de color se han convertido en el aliado perfecto para transformar la melena con efectos de color que iluminan y dan textura; sin embargo, para el 2026, las tendencias van más enfocadas en conseguir cambios de look de forma natural.

Especialistas en color, coinciden en que más allá de la técnica de color como el balayage o las mechas, lo más importante estará en elegir tonos elegantes y con personalidad, que sean capaces de iluminar el rostro naturalmente.

Te podría interesar: 6 Tendencias de corte y color que dominarán el 2026 y que rejuvenecen a cualquier edad

5 tonos de pelo que estarán de moda en 2026 y que sí rejuvenecen

Los tonos protagonistas de 2026 se distinguen por sus matices cálidos, naturales y acabados luminosos que aportan frescura y vitalidad. Estas propuestas serán clave para lograr un look juvenil, elegante y lleno de estilo.

Miel cálido

Se trata de un rubio suave, pero con matices en tonos caramelo que aportan profundidad a la melena, que va muy bien con todos los tonos de piel, ideal para quienes buscan un look luminoso pero sin llegar al rubio tradicional.

Espresso suave

Los tonos oscuros estarán de regreso el próximo año, perfilándose como uno de los tonos más elegantes, pues sus acabado satinado permite crear un suave contraste que rejuvenece el rostro con sofisticación.

Cobre nacarado

Los tonos cobrizos seguirán siendo tendencia y uno de los looks más buscados en los salones, pero con matices más perlados y elegantes. Su brillo iridiscente aporta movimiento y un efecto de frescura que rejuvenece al instante.

Rubio arena frío

Es un rubio discreto, limpio y minimalista, perfecto para quienes desean un cambio impactante sin perder la sutileza. Sus matices fríos evitan el amarilleo y aportan un acabado pulido y sofisticado, ideal para quienes apuestan por looks modernos y contemporáneos.

Marrón toffee luminoso

Se trata de una mezcla entre chocolate y tonos dorados suaves que ilumina la melena de forma natural, convirtiéndose en uno de los tonos favoritos de quienes desean un cambio sutil pero visible, con un acabado cálido y favorecedor.

En 2026, se buscan tonos definidos, elegantes y con un brillo estratégico que realza el rostro sin necesidad de grandes transformaciones, una tendencia clara hacia lo natural, pero más sofisticado.

