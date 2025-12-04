De Nueva York a Bahamas: así sería la lujosa despedida de soltera de Taylor Swift

Si hay algo que Taylor Swift sabe hacer, además de componer éxitos globales y mover la industria musical como nadie, es celebrar en grande. Y todo apunta a que, antes de su desesperada boda con Travis Kelce, la superestrella planea una despedida de soltera tan épica como su carrera. Lejos de una única fiesta, Taylor estaría organizando varias escapadas alrededor del mundo junto a su círculo más íntimo, una que combina viajes, glamour y amistad al más puro estilo Swift Squad.

Un tour de despedidas: de Nashville a Nueva York

De acuerdo con fuentes citadas por “The Sun”, Taylor estaría preparando entre tres y cuatro viajes estilo despedida de soltera, cada uno con su propio concepto, mood y escenario.

Nashville, ciudad que la vio crecer como artista y donde construyó parte de su historia musical, sería una de las primeras paradas. Para Taylor, este destino no solo representa nostalgia, sino también un refugio íntimo donde podría disfrutar de experiencias más personales con sus amigas.

Nueva York, su hogar adoptivo y uno de sus lugares favoritos en el mundo, se perfila como otra sede ideal. Aquí, la novia podría celebrar entre rooftops privados, cenas elegantes, momentos de spa y noches llenas de brillo inspiradas en sus míticas fiestas del 4 de julio.

Si algo sabemos de Taylor, es que la privacidad es clave, así que no sería raro que cada evento estuviera blindado para garantizar un ambiente cómodo, divertido y totalmente libre para ella y sus invitadas.

Taylor Swift y Travis Kelce Getty Images

Destinos internacionales: Italia y Bahamas, los favoritos

El plan de despedida no se quedaría dentro de Estados Unidos, pues, de acuerdo con la misma fuente, Taylor también considera al menos dos destinos internacionales para celebrarlo por todo lo alto.

Italia, país que la cantante adora por su romanticismo, su gastronomía y su estética cinematográfica, sería el escenario perfecto para una escapada íntima entre viñedos, paseos en barco y cenas al atardecer.

Y para un mod mucho más relajado y playero, las Bahamas se posicionan como el destino ideal para un viaje de chicas con sol, mar turquesa y privacidad absoluta. Un oasis que combina lujo, descanso y la posibilidad de desconectarse de todo antes de uno de los días más importantes de su vida.

Selena Gómez, Gigi Hadid y el círculo femenino que la acompañaría

Como era de esperarse, Taylor no está planeando su despedida sola. Según reportes previos, Selena Gomez y Gigi Hadid formarían parte del grupo de damas de honor, además de colaborar activamente en la planificación.

Ambas, amigas cercanas desde hace años, habrían sido invitadas personalmente por Taylor para ser parte de este proceso tan especial. También se suma Donna Kelce, madre de Travis, quien estaría involucrada en algunos preparativos y apoyando a la pareja en su etapa de transición hacia el matrimonio.

De acuerdo con las fuentes, el objetivo de La despedida es claro: “divertirse, relajarse y disfrutar del proceso”, pues afirman que Tay desea que cada viaje combine celebración y conexión emocional.

Aún sin fechas ni detalles oficiales, lo cierto es que Taylor Swift está organizando una despedida de soltera que promete convertirse en un evento digno de película. Con destinos de ensueño, amigas incondicionales y una vibra completamente personalizada, la cantante se prepara para un capítulo importante previo a su boda, la cual será tan memorable como su historia de amor con Travis Kelce.