6 Tendencias de corte y color que dominarán el 2026 y que rejuvenecen a cualquier edad

Si estás en busca de un cambio de look radical, pero que además sea moderno y juvenil, las tendencias de 2026 serán tus mejores aliadas para actualizar tu estilo, ya que ofrecen opciones frescas y muy favorecedoras para rejuvenecer tu imagen a cualquier edad.

Los tonos cálidos y los cortes de pelo con capas serán los grandes protagonistas para resaltar tus facciones, suavizar líneas de expresión e iluminar tu rostro para conseguir una imagen mucho más moderna y juvenil de manera natural.

Sin importar tu edad, estas tendencias del próximo año prometen transformar tu imagen de una forma favorecedora y natural, para que luzcas increíble y renovada.

Bob cut + blonde balayage

El clásico que nunca falla, se trata de un corte limpio, sofisticado y con movimiento, mientras que el rubio balayage aporta dimensión y luz, perfecto para quienes buscan un cambio fresco y elegante.

Long bob + contour

Este look es ideal si querés mantener el largo de tu melena, pero con un aire actual y moderno, el contorno facial aclara estratégicamente las zonas que enmarcan el rostro, logrando un efecto lifting sin bisturí.

Butterfly cut + balayage

El butterfly cut seguirá en tendencia, pues gracias a sus capas fluidas, aporta volumen natural y mechones frontales más cortos que estilizan, que combinado con un balayage cálido, es la mezcla perfecta entre libertad y glamour.

Long bob + beige bronde

Se trata de un efecto que no es tan claro, pero tampoco tan oscuro, sino el equilibrio justo para una transformación natural. El tono beige bronde es el nuevo “neutral luxury” que aporta calidez sin perder naturalidad.

Shaggy cut + cobrizo

Despeinado, moderno y con actitud, es una de las transformaciones más arriesgadas, los tonos cobrizos seguirán pisando fuerte en el 2026, ya que potencia la mirada, realza el tono de piel y transforma cualquier corte en un statement.

Entre propuestas modernas, técnicas que aportan luz y cortes pensados para suavizar facciones, la belleza capilar de este 2026, apostará por looks tan versátiles como favorecedores para todas.

