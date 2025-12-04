Rosalía llega a México con su ‘Lux Tour 2026’: cuándo y dónde serán los conciertos

El pasado 7 de noviembre, Rosalía lanzó su nuevo material discográfico, Lux, marcando un antes y un después en su carrera musical, que da comienzo a una nueva gira promocional que llegará a México, pues la cantante española ha anunciado conciertos en tierra azteca como parte de su ‘Lux Tour 2026’.

¿Cuándo son los conciertos de Rosalía en México?

Rosalía ha anunciado tres fechas para sus conciertos en México, el 15 de agosto se presentará en la Arena VFG de Jalisco, el 19 de agosto en la Arena Monterrey y el 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes en la CDMX.

¿Cuándo es la preventa para los boletos de Rosalía en México?

La preventa comenzará el próximo 9 de diciembre y la venta general el 10 de diciembre de 2025, y aunque no se ha confirmado si será a través de Banamex, se espera que la venta para priority sea el 8 de diciembre.

Por otra parte, la intérprete española estará dando información exclusiva a su fans, al registrarse en su página oficial: www.rosalia.com.

Rosalía rompe récords con su nuevo álbum ‘Lux’

El nuevo álbum de la intérprete de ‘La Fama’, Lux, logró un debut histórico en las primeras 24 horas con 42.1 millones de reproducciones. Se convirtió en el álbum más reproducido de una artista hispana.

Lux , el cuarto álbum de estudio de la cantante española, fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason y cuenta con voces femeninas como Björk , Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana e Yves Tumor.

Previo a su estreno, Rosalía habló en entrevista con Zane Lowe de Apple Music, donde habla de su crecimiento como compositora y por qué buscó que sus canciones fueran más profundas.

“Hago música para que la gente sienta, ¿no? Y quizá sientan más si me dedico a ello”, dijo la dos veces ganadora del Grammy. “Quizás no me estoy permitiendo llegar hasta el final. Quizás estoy escribiendo canciones, pero no estoy terminando la idea”.

“Creo que este álbum [Lux] me permitió crecer como compositora, arreglista y productora gracias a eso, a ir hasta el final y no intentar simplemente romper la canción aquí y allá. No, esta es la idea: hasta dónde puedo llegar con esta idea”, dijo.

