Suscríbete
Entretenimiento

¿Comiendo pozole? Así festejó Rosalía el estreno de su álbum ‘Lux’ en un restaurante mexicano

Al estilo mexicano, la cantante española decidió celebrar su nuevo éxito degustando el icónico platillo, rodeada de amigos y fans.

October 30, 2025 • 
Lily Carmona
¿Comiendo pozole Así festejó Rosalía el estreno de su álbum ‘Lux’ en un restaurante mexicano.png

Rosalía visita CDMX y sorprende a sus fans con un plato de pozole.

Getty Images

En plena promoción de su cuarto álbum ‘Lux’, Rosalía llegó a la Ciudad de México no solamente a presentar su nueva música, sino también a convivir con sus padres y celebrar como una auténtica mexicana el éxito de este proyecto con un rico plato de pozole. La cantante se dejó ver de forma espontánea en el icónico restaurante de La Casa de Toño, ubicado en la sucursal de Parque Delta.

En este lugar, entre platillos tradicionales, un ambiente festivo, fans y amigos, la catalana festejó de la forma más deliciosa posible. La visita al restaurante se volvió viral cuando ella misma hizo una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok, mostrando su reacción al probar por primera vez este manjar mexicano.

¿Por qué Rosalía estaba comiendo pozole?

Como parte de la promoción del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, la catalana llegó el día de ayer a tierras mexicanas para ofrecer una listening party, evento en el que los cantantes suelen reunir a sus fans y compartir con ellos la primera impresión de las canciones que conformarán el disco. Recordemos que ‘Lux’ será lanzado hasta el próximo 7 de noviembre; sin embargo, los fans mexicanos ya tuvieron la oportunidad de escucharlo primero.

Luego del “preview”, Rosalía, acompañada del colectivo musical Latin Mafia, se dirigieron a Parque Delta, plaza ubicada al sureste de la colonia Roma, donde entraron al famoso restaurante mexicano.

Pozole y otros platillos mexicanos como símbolo de celebración

En el lugar, la cantante aprovechó la visita para degustar algunos platillos típicos del país, como las flautas, acompañadas de una fresca agua de horchata, y por supuesto, un buen plato de pozole. Este fue su primer acercamiento con este clásico gastronómico y por ello decidió documentar su reacción al probarlo. A través de su cuenta oficial de TikTok, la catalana comenzó un live donde expresó que el pozole “Pica, es traicionero… pero está muy bueno… Me ha encantado”.

Rápidamente, el video se hizo viral, enloqueciendo aún más a sus fans por su humildad al probar cosas diferentes y su capacidad de conectar, respetar y convivir con otras culturas.

rosalia pozole.jpeg

La cantante catalana disfrutó de una cena mexicana.

Caption TikTok live @rosalia

¿De qué trata ‘Lux’, el próximo álbum de Rosalía?

Hace unos días, Rosalía compartió con el mundo el primer single de su nuevo disco. La canción, titulada “Berghain”, llega de la mano en colaboración con Björk e Yves Tumor. Antes de este primer “spoiler”, lo único que se sabía sobre el álbum era que tendría colaboraciones con artistas de diferentes géneros, que abordaría una estética religiosa y que en él convivirían sonidos y mezclas que van de lo pop hasta la música clásica. En días recientes se ha filtrado más información y ahora sabemos que el álbum tendrá canciones en diversos idiomas y que, además, está “inspirado en mujeres, santas y en el misticismo femenino alrededor del mundo”, así lo adelantó la noche de ayer en la listening party la cantante.

La visita de Rosalía a este popular restaurante mexicano en Ciudad de México no fue solo una parada de promoción. Fue una celebración auténtica de su regreso a la música luego de un año de ausencia, un puente con la cultura mexicana y una forma fresca de conectar con su público en el país.

También puedes leer:
Rosalía-Kate-Middleton.jpg
Moda
El chaleco de Rosalía que ahora lleva Kate MIddleton y debes usar tú
October 04, 2023
 · 
Shareni Pastrana
reina letizia hijas.jpg
Entretenimiento
Las hijas de la reina Letizia y las veces que han demostrado ser las mejores fans de Rosalía
August 04, 2023
 · 
Emma Duarte

Rosalía
Lily Carmona
Relacionado
¿Qué dice el Palacio Nuevos señalamientos ponen al príncipe Andrés en el ojo del huracán .png
Realeza
¿Qué dice el Palacio? Nuevos señalamientos ponen al príncipe Andrés en el ojo del huracán
October 30, 2025
 · 
Lily Carmona
Cómo activar la buena suerte según tu signo del zodiaco
Horóscopos
¿Cansada de las malas rachas? Así puedes activar tu buena suerte de acuerdo a tu signo zodiacal
October 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Las uñas blush jelly chrome que Selena Gomez pone en tendencia
Belleza
Uñas blush Jelly, el manicure de Selena Gomez que arrasará en 2026
October 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton y el príncipe Harry ganan juicio contra medio que violó su privacidad
Realeza
Kate Middleton y el príncipe William ganan demanda contra periódico que publicó fotos de sus vacaciones con sus hijos
October 30, 2025
 · 
Melisa Velázquez