Timothée Chalamet es incluido en exclusiva tradición navideña familiar de las Kardashian-Jenner

Aunque Timothée Chalamet y Kylie Jenner han optado por llevar su relación con mucha discreción, la realidad es que la pareja ha intercambiado gestos que dicen más que cualquier aparición pública.

Esta Navidad el actor fue incluido en una de las tradiciones más simbólicas de la familia Kardashian-Jenner, Y por supuesto, este detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, haciendo a más de uno gritar de la emoción y dejándoles claro que la pareja está viviendo una de las etapas más románticas, dejando de lado los rumores sobre una posible ruptura.

Timothée Chalamet es incluido en la tradición navideña del Clan Kardashian-Jenner

Cada año, la familia Kardashian-Jenner celebra la Navidad con rituales cuidadosamente pensados y uno de los más especiales es su elaboración de casitas de jengibre. En esta actividad festiva y muy creativa, la matriarca suele colocar los nombres o apodos de todos los integrantes del clan y de aquellas personas que forman parte activa de la familia. Y fue precisamente en esta tradición tan deliciosa donde apareció por primera vez el nombre de Timothée junto al de Kylie Jenner.

La imagen, compartida por Atiana De La Hoya, hijastra de Kourtney Kardashian, desató una infinidad de reacciones cuando los fanáticos se dieron cuenta de este pequeño pero significativo gesto.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet continúan con una relación estable

Aunque no fue captado durante las celebraciones navideñas, la inclusión de su nombre en esta tradición sugiere que su vínculo con Kylie va más allá de algo casual o una relación pasajera. En el universo Kardashian-Jenner, estos detalles no suelen ser una improvisación, por lo que la presencia simbólica del actor en la casita de jengibre se percibe como un paso importante en la relación de ambos. Recientemente, durante la promoción de su nueva película “Marty Supreme” en Londres, el actor confesó que se encontraba buscando el regalo perfecto para Kylie.

Durante una entrevista en el programa “Heart Breakfast”, Timothée fue cuestionado sobre su elección de obsequio, reconociendo su entusiasmo por buscar el detalle perfecto del cual sabía que sería bien recibido por su novia.

El nombre de Timothée aparece en la casa de jengibre de la familia. Instagram @atianadelahoya

Los nuevos integrantes de la familia Kardashian Jenner

Timothée Chalamet no fue el único “integrante nuevo” en las celebraciones navideñas de este año. Khloé Kardashian aprovechó el festejo en familia para sorprender a sus hijos con un presente por parte de Santa Claus y con el que le dieron la bienvenida a otro integrante, un pequeño peludito de cuatro patas.

La empresaria aprovechó sus redes sociales para compartir con sus seguidores a “Peppermint”, el nuevo cachorrito que se unirá a la familia.

Que Timothée Chalamet fuera incluido en una tradición navideña tan significativa deja claro que su relación con Kylie Jenner avanza con paso firme y que, contrario a lo que muchos creían sobre una posible ruptura, la pareja parece ir en serio con su noviazgo, manteniendo en el ámbito de lo privado y la discreción su vínculo.