¿Qué dijo Demi Moore en su discurso en los Globos de Oro? (Discurso completo)

La noche de los Globos de Oro 2025 quedará marcada por el emotivo discurso de aceptación de Demi Moore. La actriz, visiblemente emocionada, compartió con el mundo sus reflexiones sobre su larga trayectoria en Hollywood y su lucha por el reconocimiento. Por eso, te presentamos el discurso completo, palabra por palabra, para que puedas vivir este momento tan especial.

La actriz tuvo un papel especial en la noche, pues formó parte del grupo de presentadores de la ceremonia, celebrada el 5 de enero en el Beverly Hilton. Con una larga trayectoria en Hollywood, Demi compartió escenario con luminarias como Salma Hayek, Zoey Kravitz y Elton John en una gala que marca el inicio de la temporada de premios a lo mejor del séptimo arte.

Demi Moore acaba de ganar el Globo de Oro 2025 como “Mejor Actriz en una Película: Musical o Comedia” por The Substance Getty Images

El discurso de Demi Moore

Al subir al estrado, la actriz de 62 años inició su discurso comentando: “Estoy en estado de shock ahora mismo. Llevo haciendo esto mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy honrada y agradecida”.

Demi ha participado en más de 70 películas a lo largo de su trayectoria. Un legado impresionante, aunque, en algún momento, duramente cuestionado: “Hace 30 años, un productor me dijo que yo era una ‘actriz de palomitas de maíz’ (de entretenimiento). Y en ese momento, hice que eso significara que esto no era algo que se me permitiera tener. Que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no me podían reconocer. Y acepté y creí en eso”, dijo y continuó: “Y eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”.

Ahora, con orgullo, la actriz fue reconocida por su participación una cinta en un género atípico, y expresó que pensó que: “tal vez (su carrera) estaba completa. Tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer. Y cuando estaba en un punto bajo, me llegó a la mesa este guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente loco llamado ‘The Substance’, y el universo me dijo que aún no había terminado”.

El universo me dijo que aún no había terminado Demi Moore

Posteriormente, la actriz agradeció a sus compañeros de reparto y a la directora de la película, así como a su equipo de vida: “A las personas que han estado conmigo durante más de 30 años... a todas las personas que me han apoyado, especialmente a las personas que han creído en mí cuando yo no he creído en mí misma”.

Para terminar, la actriz expresó una lección de vida invaluable: “Me despediré con una cosa que creo que esta película está transmitiendo: en esos momentos en los que no creemos que somos lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente guapas, o lo suficientemente delgadas o lo suficientemente exitosas, o básicamente no lo suficiente. Una mujer me dijo: ‘Simplemente debes saber que nunca serás suficiente. Pero puedes saber el valor de tu valor si simplemente dejas de lado la vara de medir’”.

Con el trofeo en la mano, Demi afirmó: “Y hoy celebro esto como un indicador de mi integridad y del amor que me impulsa y por el regalo de hacer algo que amo y recordar que pertenezco. Muchas gracias”.

Demi Moore is taking home the award for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for The Substance. Congrats! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/cUXNNSmX7O — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Con esta nominación, Demi Moore reafirma su posición como una de las actrices más influyentes de su generación. La intérprete expresó su alegría al ser parte de un proyecto que resuena con el público y aborda temas universales, pero su discurso va más allá, siendo una sincera y honesta reflexión.