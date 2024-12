Golden Globes 2024: De Sofía Vergara a Diego Luna, ¿quiénes lideran la lista de nominados?

La lista de nominados a la 82ª edición de los Golden Globes 2025 ha sido revelada. Conocidos por su capacidad para generar conversación sobre las producciones más destacadas del año, la ceremonia es considerada la antesala del Oscar. Con categorías divididas entre drama y musical/comedia, se ofrece una competencia cinematográfica apasionante.

Los Golden Globes 2025 no solo celebrarán lo mejor del cine y la televisión del año, sino que también rendirán homenaje a dos leyendas de la industria. Viola Davis, cuya interpretación en ‘Fences’ la llevó a conquistar un Globo de Oro, será honrada con el Premio Cecil B. DeMille, reconociendo así su amplia y exitosa carrera. Asimismo, Ted Danson, con 13 nominaciones y tres Globos de Oro a sus espaldas, recibirá el Premio Carol Burnett, un tributo a su icónica presencia en la televisión.

Golden Globes 2025: cuándo y dónde ver la ceremonia

La industria del cine y la televisión se prepara para una de las noches más esperadas del año. El domingo 5 de enero, los Golden Globes 2025 congregarán a las estrellas más brillantes en el icónico Hotel Beverly Hilton.

Se esperan varios cambios en la estructura de los Golden Globes 2025 que reflejan una evolución en la premiación Archivo

La ceremonia será presentada por Nikki Glaser y será transmitida en vivo en Estados Unidos por CBS y Paramount+, marcando el inicio de una nueva era para la gala. Asimismo, se espera que TNT y otras plataformas de streaming en Latinoamérica ofrezcan la cobertura del evento, brindando a los fanáticos del cine y la televisión una amplia variedad de opciones para disfrutar de esta noche especial.

Lista completa de nominados

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión - Drama

Donald Glover, Sr. y Sra. Smith

Jake Gyllenhaal, Presunto inocente

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, El día del chacal

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Billy Bob Thornton, Landman

Mejor banda sonora original

Cónclave

El Brutalista

El robot salvaje

Challengers

Dune Segunda parte

Selena Gomez, Zoe Saldana, Karla Sofía Gascón y Adriana Paz, actrices de Emilia Perez Getty Images

Mejor serie limitada de televisión (serie antológica o película para televisión)

Baby Reindeer

Descargo de responsabilidad

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

El Pingüino

Ripley

True Detective Night Country

Mejor interpretación masculina en una película musical o de comedia

Jesse Eisenberg, Un verdadero dolor

Hugh Grant, Hereje

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Kinds of Kindness

Glen Powell, Hit Man

Sebastian Stan, Un hombre diferente

Mejor interpretación femenina en un papel secundario en televisión

Liza Colón-Zayas, The Bear

Hannah Einbinder, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Allison Janney, The Diplomat

Kali Reis, True Detective: Night Country

Dakota Fanning está nominada por Ripley. Getty Images

Mejor película de habla no inglesa

Todo lo que imaginamos como luz

Emilia Pérez

La chica de la aguja

Sigo aquí

La semilla de la higuera sagrada

Vermiglio

Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario en televisión

Tadanobu Asano, Shōgun

Javier Bardem, Monsters: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Harrison Ford, Shrinking

Jack Lowden, Slow Horses

Diego Luna, La Máquina

Ebon Moss-Bachrach, El Oso

Junto a Gael García Bernal, Diego Luna actúa en La Máquina. Getty Images

Mejor canción original

“Beautiful That Way” de The Last Showgirl

“Compress/Repress” de Challengers

“El Mal” de Emilia Pérez

“Forbidden Road” de Better Man

“Kiss the Sky” de The Wild Robot

“Mi Camino” de Emilia Pérez

Mejor interpretación femenina en una serie de televisión (musical o comedia)

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Kathryn Hahn, Agatha All Along

Jean Smart, Hacks

Selena Gomez está nominada por su participación en Only Murders in the Building Getty Images

Mejor interpretación femenina en serie limitada (serie antológica o película para televisión)

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Cristin Milioti, The Penguin

Sofía Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote contra los cisnes

Kate Winslet, El régimen

Sofía Vergara está nominada por protagonizar Griselda. Getty Images

Mejor película de animación

Flow

Del Revés 2

Memorias de un caracol

Moana 2

Wallace & Gromit Vengeance Most Fowl

El robot salvaje

Mejor interpretación femenina de reparto en cualquier película

Selena Gomez, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, The Substance

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Ariana Grande es nominada a un Golden Globe por Wicked: parte uno. Cortesía

Mejor guión

Emilia Pérez

Anora

El Brutalista

Un dolor real

La Sustancia

Cónclave

Mejor interpretación masculina en una serie de televisión (musical o comedia)

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Steve Martin, Sólo asesinatos en el edificio

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Sólo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor interpretación masculina en serie limitada (serie antológica o película para televisión)

Colin Farrell, El pingüino

Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Kline, Disclaimer

Cooper Koch, Monsters: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Ewan McGregor, Un caballero en Moscú

Andrew Scott, Ripley

Mejor interpretación femenina en una serie de televisión - Drama

Kathy Bates, Matlock

Emma D’Arcy, La casa del dragón

Maya Erskine, Sr. y Sra. Smith

Keira Knightley, Palomas negras

Keri Russell, El diplomático

Anna Sawai, Shōgun

Por su participación en El Diplomático, Keira Knightley está nominada en los Golden Globes 2025 Getty Images

Mejor director

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Cónclave

Brady Corbet, El brutalista

Coralie Fargeat, La sustancia

Payal Kapadia, Todo lo que imaginamos como luz

Mejor serie de televisión - Drama

El día del Chacal

El diplomático

Sr. y Sra. Smith

Shōgun

Caballos lentos

El juego del calamar

Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario en cualquier película

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, Un verdadero dolor

Edward Norton, Un completo desconocido

Guy Pearce, El brutalista

Jeremy Strong, El aprendiz

Denzel Washington, Gladiator II

Mejor interpretación femenina en una película musical o de comedia

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Zendaya, Challengers

Demi Moore es reconocida por su actuación en The Substance Getty Images

Mejor serie de televisión - Musical o comedia

Abbott Elementary

El Oso

Los Caballeros

Hacks

Nadie quiere esto

Sólo Asesinos en el Edificio

Logros cinematográficos y de taquilla

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool y Lobezno

Gladiator II

Del Revés 2

Twisters

Wicked

El robot salvaje

Beetlejuice Beetlejuice es reconocida por su éxito en taquilla. Getty Images

Mejor interpretación en comedia stand-up en televisión

Jamie Foxx, What Had Happened Was

Nikki Glaser, Someday You’ll Die

Seth Meyers, Dad Man Walking

Adam Sandler, Love You

Ali Wong, Single Lady

Ramy Youssef, More Feelings

Mejor interpretación de un actor en una película dramática

Adrien Brody, El brutalista

Timothée Chalamet, Un completo desconocido

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Cónclave

Sebastian Stan, El aprendiz

Mejor interpretación femenina en una película dramática

Pamela Anderson, La última corista

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, La habitación de al lado

Fernanda Torres, Sigo aquí

Kate Winslet, Lee

Angelina Jolie da vida a María Callas. Fabula Films

Mejor película - Musical o comedia

Anora

Challengers

Emilia Pérez

Un dolor real

La Sustancia

Wicked

Mejor Película - Drama

El Brutalista

Un completo desconocido

Cónclave

Dune Segunda Parte

Nickel Boys

5 de septiembre