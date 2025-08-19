Lily Collins lleva las uñas cortas elegantes que rejuvenecen manos en ‘Emily in Paris’.

En cada temporada de Emily in Paris hay algo que se convierte en obsesión. A veces es un bolso de diseñador, otras un vestido imposible de olvidar, pero esta vez el detalle que está conquistando a todas no viene de la moda, sino de la belleza. Lily Collins, a quien ya conocemos por marcar tendencia con su estilo impecable, aparece en varios capítulos con un manicure en tono mocha mousse que ha despertado una conversación; se trata de unas uñas cortas, discretas y elegantes que no solo combinan con todo, también tienen un efecto rejuvenecedor que pocas veces vemos en un color tan sencillo.

El encanto de las uñas mocha mousse

El mocha mousse es ese tono café claro con un fondo cremoso que se siente cálido, sofisticado y hasta un poco parisino. No es el típico nude que pasa desapercibido ni un marrón oscuro que endurece, sino un punto intermedio que ilumina la piel y estiliza los dedos. En pantalla, el contraste con la piel clara de Lily se ve fresco y natural, y en tonos más morenos se integra con armonía, como si fuera un complemento perfecto. Es un color que no cansa y que, además, funciona en cualquier ocasión: va bien en una oficina, en una cita de noche o en una comida de domingo. Esa versatilidad es lo que lo está colocando como una de las tendencias más buscadas en uñas para 2025.

Uñas cortas: el verdadero lujo silencioso

Aunque en redes sociales abundan los diseños recargados y las uñas largas llenas de detalles, Lily Collins se desmarca con algo mucho más sencillo: unas uñas cortas, cuadradas y con bordes suaves. Esa elección, lejos de ser aburrida, es la clave de su elegancia. Las uñas cortas transmiten pulcritud, son prácticas y, lo más importante, suavizan la apariencia de las manos. De hecho, muchas manicuristas coinciden en que este tipo de acabado tiene un efecto antiedad inmediato, porque disimula venitas y hace que los dedos luzcan más finos y delicados.

Cómo lograr el look de Lily Collins en casa

Recrear este manicure no requiere ser experta ni tener media hora libre en un salón de uñas. Lo único que necesitas es mantener tus uñas cortas, limadas con una forma cuadrada ligeramente redondeada, aplicar una base fortalecedora para protegerlas y después dos capas de un esmalte en tono mocha mousse. El acabado perfecto se consigue con un top coat brillante que le dé ese efecto pulido que vemos en la serie. El resultado son manos que se ven cuidadas, elegantes y con ese aire parisino que todas asociamos con la serie.

La tendencia de uñas que dominará 2025

Lo que pasa en Emily in Paris rara vez se queda en la pantalla, y este manicure mocha mousse tiene todos los ingredientes para convertirse en el favorito del próximo año. Es elegante sin ser pretencioso, práctico sin dejar de ser chic y, sobre todo, favorecedor para cualquier edad. Si estabas buscando un cambio de look en tus uñas, este es el momento perfecto para probarlo. Al final, Lily Collins nos recuerda que no hacen falta colores estridentes ni diseños complicados para destacar: basta con un tono atemporal que, además de ser versátil, tiene la magia de hacer que nuestras manos se vean más jóvenes y sofisticadas.

