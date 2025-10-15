Kate Middleton y Rajwa de Jordania nos enseñan a llevar los trajes más elegantes y sofisticados para la oficina

Este 15 de octubre se dieron cita dos de los príncipes herederos más importantes del mundo, el castillo de Windsor fue el escenario perfecto para que el príncipe William del Reino Unido y el príncipe Hussein de Jordania, tuvieran una reunión amistosa.

Kate Middleton y Rajwa de Jordania también estuvieron presentes, acompañando a sus respectivos esposos, pero sobre todo, dando cátedra de estilo y elegancia con los outfits que puedes replicar para la oficina.

El estilismo de Kate Middleton y Rajwa de Jordania en Windsor

Durante su encuentro en el castillo de Windsor, las princesas y futuras reinas consortes, optaron por lucir trajes formales.

Kate optó por un traje camel de Roland Mouret con pantalones acampanados, que ya había usado para una visita a una organización benéfica juvenil en 2023. Para esta ocasión lo combinó con una blusa blanca con lazo y grandes pendientes dorados.

Por su parte, Rajwa, madre de la pequeña princesa Iman, lució elegante con un corpiño negro sobre una camisa blanca de cuello y pantalones negros de pernera ancha, que complementó con un bolso de mano negro.

Los herederos reales, el príncipe William y el príncipe heredero Hussein, lucieron trajes de color azul para la reunión.

Ese mismo día, William y Hussein visitaron juntos una base aérea del antiguo escuadrón de vuelo del heredero británico. La excursión fue de especial interés para ambos, ya que ambos son pilotos de helicópteros entrenados.

La estrecha relación de Kate Middleton y el príncipe William con Hussein y Rajwa de Jordania

Los príncipes de Gales mantienen una estrecha relación con la familia real jordana, ya que la princesa vivió en el país de Oriente Medio durante su infancia, además de que formaron parte de los invitados a la boda de Hussein y Rajwa en 2023.

Por otra parte, William y Hussein han llevado una relación de amistad desde muy jóvenes, pues ambos comparten la herencia al trono de sus respectivas naciones.

