El interés académico del príncipe George que ha sorprendido al príncipe William: “Es mejor que yo”

El príncipe George está cursando su último año en el colegio Lambrook School, y aunque su plan de estudios se mantiene en total privacidad, su padre, el príncipe William, ha revelado qué materias es su verdadera pasión.

El príncipe de Gales se ha mostrado sorprendido con el talento de su hijo en la materia y hasta confesó que a veces le pide ayuda, pues es mucho mejor que él, ¿cuál es esa materia que tanto apasiona al príncipe heredero?

El príncipe William revela cuál es la materia favorita del príncipe George en la escuela

Durante su entrevista televisiva con Eugene Levy para la serie, The Reluctant Traveler, que se emitió el pasado 3 de octubre, el príncipe William sorprendió con varias revelaciones sobre su familia, desde los desafíos que han enfrentado, hasta su posible futuro.

Sin embargo, el príncipe de Gales sorprendió al revelar un dato poco conocido de su hijo mayor, el príncipe George, que con 12 años, ya es un experto en historia, su materia favorita en el colegio.

“Mi hijo George es mucho mejor en historia que yo, y ahora tengo que consultarle las fechas”, dijo en un tono bromista.

El príncipe George con su padre, el príncipe William Getty Images

El interés del príncipe George por la historia

Algunos especulan que este gusto del príncipe George por la historia, lo heredó de su madre, Kate Middleton, quien estudió Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews, donde conoció al príncipe William.

La periodista, Danielle Stacey, habló sobre el interés de George por la historia: “Me parece fascinante que el príncipe George parezca tener un interés tan profundo por la historia, sobre todo teniendo en cuenta que algún día será heredero y luego rey”.

Aunque se tienen pocos detalles de la preparación académica de George, se sabe que el plan de estudios del colegio al que asiste, incluye materias como: inglés, matemáticas, francés, ciencias, latín, griego, geografía, arte, diseño y tecnología, teatro, música, educación física, natación y juegos.

Como estudiante de 8.º año, George también deberá asistir a la escuela los sábados, seguida de una tarde de partidos deportivos.

El príncipe William ha confesado que George es fanático de practicar el Rugby, un deporte que comenzó a practicar a los 6 años.

