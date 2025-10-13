¡Bye pelo largo! Estos son los 5 cortes de pelo efecto lifting que todas están usando para disimular arrugas

Adiós al mito de que el pelo largo es el único aliado que las mujeres tenemos para ayudarnos a rejuvenecer. Esta temporada, los estilistas coinciden en que los cortes de pelo cortos y medios con estructura son la clave para lucir un rostro más definido y fresco. El llamado “efecto lifting capilar” crea volumen donde lo necesitas mientras ayuda a aligerar los contornos del rostro, logrando una apariencia más joven sin necesidad de recurrir al uso del bisturí. Estos cinco cortes de pelo son la prueba de ello y más vale que los conozcas para que en tu próxima cita al salón de belleza, le pidas alguno a tu estilista.

Sharp bob

Este clásico actualizado es la obsesión de muchas mujeres y no por nada. Este corte se caracteriza por ser un corte de línea recta y precisa que enmarca el rostro con elegancia. Al quedar a la altura de la mandíbula, levanta visualmente los pómulos y estiliza el cuello.

Además, su acabado pulido aporta brillo y un aire moderno que favorece especialmente a mujeres con rostro redondo. Eso sí, este corte suele ser el mejor compañero de aquellas que tienen pelo lacio, pues permite darle una caída pulida y estilizada; no se recomienda con pelo ondulado, pues la melena puede llegar a lucir mucho volumen.

Pixie garçon

Inspirado en el estilo francés, el pixie garçon combina feminidad y carácter. Es ideal para quienes buscan un efecto lifting inmediato, ya que despeja el rostro y centra la atención en los ojos y pómulos. Sus capas suaves añaden textura y volumen en la parte superior, lo que ayuda a levantar la expresión facial. Si lo llevas con flequillo corto o asimétrico, potenciarás aún más ese efecto rejuvenecedor que tanto caracteriza a este corte.

Mixie

El mixie, un corte que fusiona lo mejor del mullet y el pixie, es la versión moderna de este corte que se caracteriza por ser desenfadado. Su estructura, con laterales más cortos y mayor longitud en la zona de la nuca, logra aportar mucho movimiento al pelo mientras eleva los rasgos sin hacer que pierdan naturalidad.

Este estilo favorece especialmente a quienes buscan un aire juvenil y despreocupado, pero con el toque refinado que logra un buen estilizado, el cual puedes lograr sin necesidad de realizar mucho, especialmente si tu melena por naturaleza es ondulada. Además, puedes combinar este corte con una técnica de coloración como mechas sutiles para aportar mayor luminosidad a tu rostro.

Shaggy corto

El shaggy es uno de los favoritos entre los estilistas porque logra ese efecto “cara despierta” que todas amamos. Gracias a sus capas degrafiladas, aporta volumen en la coronilla y despeja los laterales del rostro. El resultado es un efecto lifting inmediato en donde las facciones se aligeran y la piel luce más luminosa. Este corte de pelo requiere un mantenimiento medio; sin embargo, es sencillo de estilizar; bastará con dejarlo secar al natural para un look relajado y con movimiento.

Clavicut

Este corte llega a la altura de la clavícula y es la opción ideal para quienes prefieren no cortar demasiado su melena. Este largo medio estiliza el cuello y realza los hombros, así como logra estilizar la clavícula, sin mencionar que es perfecto para alargar el rostro visualmente.

Funciona perfectamente en melenas onduladas o lacias, aportando elegancia natural que rejuvenece sin esfuerzo.

Los cortes de pelo efecto lifting son la apuesta más inteligente de la temporada. No solo transforman tu imagen, también refrescan tu actitud. Así que si estás por acudir a tu salón de belleza favorito, tienes cinco alternativas para resaltar la belleza natural de tu rostro mientras suavizas los signos del paso del tiempo con todo el estilo.