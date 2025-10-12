Suscríbete
Belleza

Del efecto antiedad a la luminosidad: así son las mechas balayage con las que JLo marca tendencia este otoño

Jennifer Lopez vuelve a reafirmar su título como ícono de belleza con unas mechas que prometen ser el look más favorecedor de la temporada.

October 11, 2025 • 
Lily Carmona
jennifer lopez look

Jennifer Lopez tiene claro cuáles son las mechas perfectas para verse joven en otoño

Getty Archivo

A sus 55 años, Jennifer Lopez sigue siendo la mejor prueba de que la elegancia no tiene edad. La actriz y cantante fue vista el pasado 7 de octubre en Nueva York saliendo de The View in Hudson Square, luciendo un peinado que rápidamente acaparó miradas: unas mechas balayage cálidas y luminosas que se han convertido en su nueva carta de estilo para el otoño.

Con su característica melena larga, suelta y con ondas naturales, JLo apostó por una tonalidad dorada miel con matices avellana que suavizan sus rasgos y aportan un efecto rejuvenecedor.

¿Qué hace tan especiales las mechas balayage?

El secreto de este tipo de coloración está en su efecto degradado natural, que se logra aplicando un tinte sin marcar líneas rígidas. En el caso de Jennifer, el tono base es un castaño medio que se va aclarando sutilmente hacia las puntas con reflejos dorados caramelo que alcanzan un tono beige o avellana, logrando una transición armónica y luminosa.

Estas mechas no solo dan movimiento al pelo, sino que también enmarcan el rostro con destellos suaves que imitan el brillo del sol. En otras palabras, estas mechas logran un “lifting capilar” que favorece a cualquier edad.

Celebrity Sightings In New York City - October 07, 2025

Jennifer Lopez apuesta por las mechas balayage cálidas.

Aeon/GC Images

Efecto antiedad y por qué rejuvenece

Los tonos cálidos, especialmente los que mezclan dorado, miel y cobre, tienen el poder de aportar calidez al rostro, suavizando líneas de expresión y dando una apariencia más fresca.

En el caso de JLo, su balayage ilumina estratégicamente los contornos del rostro, logrando que la piel se vea más radiante y uniforme. Al mantener la raíz ligeramente más oscura, el mantenimiento de esta técnica de coloración es bajo, lo que lo convierte en una opción práctica y elegante.

Cómo lograr el look de Jennifer Lopez

Si quieres conseguir un resultado similar, pide a tu estilista un balayage cálido con matices dorados y avellana, procurando mantener tu base natural.

Para conservar el brillo, es importante usar productos sin sulfatos, tratamientos nutritivos y mascarillas con aceites ligeros como el de argán o coco. Apuesta por estilizarlo con un blow out para que este luzca muy similar al de JLo o añade algunas ondas sueltas para que las mechas luzcan aún más.

Una vez más, Jennifer Lopez marca tendencia demostrando que el pelo luminoso y con movimiento es el verdadero secreto para una imagen fresca y elegante.

Ahora ya sabes que las mechas balayage en tonos avellana se convierten este otoño en el look definitivo que te hará triunfar a donde vayas.

