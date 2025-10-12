Los 8 hábitos del príncipe William que Kate Middleton no soporta

El matrimonio de Kate Middleton y el príncipe William es considerado uno de los más felices y estables de la realeza británica; sin embargo, como toda pareja, los príncipes de Gales tienen sus diferencias.

Con el paso del tiempo, se han ido revelando algunos de los hábitos del príncipe William que no solo resultan incómodos a su esposa, la princesa de Gales, muchas veces la sacan de quicio y ponen a prueba su paciencia.

Te podría interesar: El príncipe William confiesa cuál es la parte más difícil de ser padre de tres hijos

Hábitos del príncipe William que molestan a Kate Middleton

Estos son algunos de los hábitos del futuro rey con los que la princesa de Gales ha tenido que aprender a tolerar por el bien de su matrimonio.

La obsesión de William por el fútbol

El príncipe William es un apasionado de este deporte, se dice que su equipo favorito es el Aston Villa, y puede pasar horas hablando o viendo los partidos, un hecho que Kate no disfruta mucho, pero lo acompaña en algunas ocasiones para demostrar apoyo a su equipo.

El humor negro del príncipe William

Se dice que William suele hacer algunos comentarios sarcásticos en los momentos menos oportunos, algunos lo toman con gracia; sin embargo, Kate muchas veces reprueba este comportamiento.

El príncipe William es desordenado

Mientras que Kate es ordenada y detallista, el príncipe William suele dejar cosas fuera de lugar, causando un poco de desorden, un hábito que no le gusta nada a la princesa de Gales.

Los hábitos del príncipe William que molestan a Kate Middleton Getty Images

La afición de William por las motos

El príncipe William adora dar largos paseos en motocicleta, un hobbie que pone nerviosa a Kate por los riesgos que se puedan presentar en la carretera; sin embargo, ha aprendido a aceptarlo, confiando en que su esposo siempre será precavido.

El gusto por la comida rápida del príncipe William

Kate Middleton es famosa por cuidar de su alimentación y sus hábitos saludables, lo que contrasta con su esposo, pues gusta de las pizzas y las hamburguesas; sin embargo, hay ocasiones en las que Kate sede y comparte uno de estos platillos con su esposo.

Su obsesión por el trabajo

William tiende a alargar sus jornadas debido a sus compromisos reales y laborales, algo que a veces reduce su tiempo en familia. Aunque Kate Middleton lo comprende, suele recordarle la importancia de mantener un equilibrio.

La competitividad de William en los deportes

Cuando compite, incluso en juegos familiares, William puede ser demasiado intenso, y aunque a Kate le divierte, de vez en cuando le gustaría que el ambiente fuera más relajado, sobre todo cuando juegan con sus hijos.

