El príncipe William confiesa cuál es la parte más difícil de ser padre de tres hijos

El príncipe William ha hecho una de las declaraciones más reveladoras y tiernas sobre su vida familiar, el heredero al trono del Reino Unido también es padre de tres pequeños, el príncipe George de 12 años, la princesa Charlotte de 10 y el príncipe Louis de 7.

Y aunque su vida podría parecer un cuento de hadas, el príncipe de Gales finalmente ha confesado lo difícil que es ser padre.

Así es la faceta del príncipe William como padre de tres hijos

El príncipe William aparecerá en el próximo episodio especial de la serie ‘The Reclutant Traveler’ de Apple TV de Eugene Levy, que llevará el nombre de Living the Royal Life in the UK.

Después de dar un recorrido por la fascinante Londres, Eugene se encuentra con el príncipe William para una fascinante visita al castillo de Windsor, donde tiene una charla interesante con el heredero al trono.

El recorrido comienza con el príncipe Gales recibiendo a su invitado con una cordial bienvenida: “Ofrecemos este servicio para todos”.

Sin embargo, uno de los momentos más divertidos del paseo, ocurrió cuando Levy le pregunta a William cómo pasa su tiempo libre en casa, es aquí cuando el príncipe se sincera sobre el lado más complicado de ser papá de tres hijos traviesos y muy activos.

“Dormir. Cuando tienes tres hijos pequeños, dormir es una parte importante de mi vida”, bromeó el príncipe.

La complicada vida familiar del príncipe William

Sin embargo, los detalles de su vida como padre de tres niños, no fue el único detalle que salió a la luz, el príncipe William se mostró realmente emotivo al confesar lo difícil que había sido el 2024 para él y su familia, tras los diagnósticos de cáncer de su esposa, Kate Middleton, y su padre el rey Carlos III.

“Diría que el 23-24 fue el año más difícil que he tenido”, admite. “La vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarlo es lo que nos define como personas”.

El episodio real de The Reluctant Traveler se estrena el viernes 3 de octubre en Apple TV, y se lanzarán nuevos episodios semanalmente hasta el 31 de octubre.

