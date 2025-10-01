Suscríbete
Vecinos enfurecen con nueva medida impuesta por la mudanza de Kate Middleton y el príncipe William a Forest Lodge

Las remodelaciones en la nueva residencia de Kate Middleton y el príncipe William siguen en marcha, pero los constantes inconvenientes comienzan a generar malestar entre sus vecinos.

October 01, 2025 
Melisa Velázquez
Los nuevos vecinos de Kate Middleton y el príncipe Harry están molestos

Fue el pasado mes de agosto cuando Kate Middleton y el príncipe William dieron a conocer sus planes de mudanza a Forest Lodge, lugar donde planean vivir de manera permanente junto a sus hijos George, Charlotte y Louis.

Kate y William planean hacer la mudanza a finales de otoño y mientras tanto se hacen las remodelaciones necesarias para darles la bienvenida, lo que ha causado la molestia de varios de sus vecinos, que cada vez están más molestos.

Vecinos enfurecen con nueva medida impuesta por la mudanza de Kate Middleton y el príncipe William

Las remodelaciones de Forest Lodge han causado una serie de inconvenientes entre los vecinos, y de acuerdo con el medio The Sun, los residentes de la zona de Windsor Great Park son los más afectados.

El medio ha publicado que esta zona se trata de un área boscosa que los residentes han usado por años como un parque para salir a pasear con sus mascotas, y recientemente ha sido cerrada por las remodelaciones del nuevo hogar de Kate y William.

Los vecinos aseguran que el lugar ahora ha sido cerrado con cercas altas y se han colocado cámaras de seguridad por todas partes, y algunos señalamientos donde se indica que está prohibido pasar por la zona.

Debido a la designación pendiente de parte del Great Park como área de exclusión, el acceso a través de Cranbourne Gate cesará permanentemente”, decía un letrero colocado en el lugar.

¿Cómo afectan las remodelaciones de la casa de Kate y William a los vecinos?

De acuerdo con el medio, el estacionamiento y el acceso a Windsor Great Park, que usaban los vecinos y por el que pagaban 110 libras al año, ha sido cerrado definitivamente, por lo que la mayoría de los vecinos se han mostrado molestos.

Muchos de nosotros hemos estado paseando a nuestros perros aquí durante 20 años, por lo que el que nos digan que ya no podemos hacerlo es como una patada en los dientes”, dijo una mujer que reside en Winkfield. “Pagamos anualmente para el mantenimiento de un parque, pero ya no nos van a permitir utilizar parte de él. Sólo nos han avisado con unos días de antelación para decirnos que esta sección del bosque va a cerrarse para siempre. Ahora tendré que subirme a mi coche para conducir más lejos y sacar a pasear a mi perro”, expuso.

Sin embargo, algunos vecinos se han mostrado más comprensivos con la situación, a pesar de que también se han visto afectados.

Obviamente, es decepcionante, ya que a mi perro le encanta este lugar. Venimos cada dos semanas y ahora tendremos que buscar otro sitio donde pueda recorrer kilómetros. Pero entiendo perfectamente que la seguridad de William, Kate y su familia es primordial, así que debemos asegurarnos de que puedan vivir felices aquí”, contó otro vecino.

Príncipe William kate middleton
Melisa Velázquez
