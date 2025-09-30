Kate Middleton y William viajarían a Australia con sus hijos: ¿el regreso de la familia real después de 10 años?

Hace más de diez años que Kate Middleton y el príncipe William visitaron Australia con su hijo mayor, el príncipe George, que en aquel entonces tan solo era un bebé. Desde entonces, ese país, que ha sido símbolo de aventuras reales y apariciones memorables, ha abierto la posibilidad de que el futuro rey y su familia vuelvan, esta vez, con toda su familia, o al menos eso es lo que indican los rumores.

Aunque aún no hay un anuncio oficial confirmado por parte del Palacio de Buckingham, declaraciones del primer ministro australiano han alimentado más el rumor.

El regreso de Kate y William a Australia

Luego de reunirse en una conversación con el rey Carlos III, que tuvo 90 minutos de duración, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó su “esperanza” de que William y Kate realicen una gira por su nación próximamente.

La última gira importante por aquel país sucedió en 2014 con el príncipe George siendo aún un bebé; desde ese entonces y hasta la fecha, a pesar de que los príncipes han realizado viajes oficiales, ninguno ha sido “down under” y mucho menos con sus tres hijos.

¿El momento ideal para una gira?

Luego de que durante los últimos meses la salud de Kate fuera prioridad, y tras haber concluido su tratamiento, la posibilidad de que esta gira se lleve a cabo no es algo descabellado. Otro factor que expertos en realeza consideran importante para que la familia real abra espacio para que los viajes familiares internacionales retornen a la agenda real es la edad de los príncipes. Los hijos de Kate y William ya cuentan con la edad para poder participar en giras más largas. Además, con el comentario del primer ministro, Australia y sus autoridades están más que listas para coordinar un evento con ellos como sus huéspedes de lujo.

Un viaje aún sin confirmar

Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre la realización de esta gira; algunos expertos en realeza señalan que este viaje traerá consigo retos logísticos, por lo que antes de confirmarse debería estar meticulosamente planificado. Por ejemplo, de concretarse esta visita real, probablemente estaría sucediendo entre julio o agosto de 2026 con la finalidad de no intervenir de forma directa en el período escolar de los pequeños príncipes, de acuerdo al editor real Rob Jobson, sin considerar que Kate continúa en recuperación, otro factor vital a tomar en cuenta.

Todo indica que Kate Middleton y el príncipe William podrían estar planeando su regreso a Australia en un viaje cargado de simbolismo: volver a un lugar especial, en un viaje familiar luego de años de retos personales.