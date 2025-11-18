El regalo inesperado que la princesa Leonor hizo a la infanta Sofía y que ahora no se quita

Más que hermanas, la princesa Leonor y la infanta Sofía son las mejores amigas, en varias ocasiones se ha dicho que la menor de las hijas de la reina Letizia y el rey Felipe VI, se ha convertido en confidente y en el mayor apoyo de la futura reina de España.

Es por esta razón que no es sorpresa que Leonor tenga detalles tan especiales con su hermana menor, y recientemente se ha dado a conocer que le ha dado un obsequio muy especial a Sofía, un hermoso brazalete que la infanta atesora.

Te podría interesar: Revelan detalles poco conocidos de la personalidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía a través de sus firmas

El brazalete que la princesa Leonor le regaló a la infanta Sofía

La infanta Sofía se ha caracterizado por ser una royal a la que parece no interesarle mucho las joyas, la hija menor de los reyes de España no suele llevar accesorios deslumbrantes y apuesta por looks sencillos y elegantes.

Sin embargo, desde el verano se ha visto un ligero cambio en ella, pues en algunas apariciones públicas se le vio usando el anillo de Karen Hallam que pertenece a su madre, Doña Letizia, y un brazalete nuevo que ha llamado la atención.

Se trata de un brazalete que la princesa Leonor compró en Brasil, la primera parada de la travesía del buque Elcano, y que supuestamente habría regalado a su hermana, la infanta Sofía y que ha lucido en varias ocasiones.

El brazalete que la princesa Leonor le regaló a la infanta Sofía Carlos Alvarez/Getty Images

Sofía estrenó el brazalete en en el concierto previo a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, dándole un toque dorado a su mono negro de Hugo Boss; y al día siguiente, para la ceremonia en el Teatro Campoamor, junto a un vestido en color burdeos de la firma Miphai.

El brazalete que la princesa Leonor le regaló a la infanta Sofía Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

Historia del brazalete de la infanta Sofía

El brazalete es un diseño de Dani Farah, una diseñadora brasileña que tiene su propia empresa bajo el nombre de Dani Farh Artgioielli Milano, que distribuye sus joyas en distintas tiendas multimarca.

El diseño del brazalete recibe el nombre de Mitchella, está elaborado de acero inoxidable bañado en oro, que tiene un precio de 350 reales, que equivale a unos 56 euros, y que actualmente se encuentra agotado.

